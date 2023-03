Perfil humano | Putin, un criminal de guerra

Por: Eduardo Fernández Armendáriz

La Corte Penal Internacional (CPI) ordenó la aprehensión de Vladimir Putin y la funcionaria rusa encargada de los derechos de los infantes por la deportación y traslado ilegal de niños ucranianos a Rusia.

De acuerdo a las autoridades ucranianas son unos 16 mil niños los que han sido llevados ilegalmente a Rusia, donde son adoptados por matrimonios rusos.

Tal hecho es considerado por la CIP como un crimen de guerra por lo que ahora requiere que Putin sea arrestado y enviado a La Haya para ser juzgado por tal delito.

Este tribunal no puede juzgar sin que esté presente el acusado, por lo que se requeriría que lo detuviera y extraditara el gobierno ruso o que fuera aprehendido en alguno de los países en los que tiene jurisdicción.

Rusia abandonó la CPI en el 2016, tal vez después de que esta corte iniciara investigaciones sobre los crímenes de guerra realizados por los rusos cuando invadieron Crimea en el 2014.

De inmediato contestó el gobierno ruso que tal orden penal no tenía efecto legal pues Rusia no la reconocía al no estar ya este país en la jurisdicción de la Corte.

Otros países no aceptaron el Estatuto de Roma por lo que no reconocen tampoco a la CIP, como es el caso de Estados Unidos e Israel.

La CPI juzga sólo a personas y fue constituida en el 2002 para hacerse cargo de crímenes de guerra y lesa humanidad, sobre todo de genocidios, para sustituir a los tribunales formados específicamente para tales crímenes cometidos en una guerra en particular.

Ucrania desde hace tiempo acusó ante la CIP a Rusia por el genocidio cometido en contra del pueblo ucraniano.

La radicalización de Putin en contra de Ucrania tiene tintes de genocidio como en su momento lo hizo Stalin en la década de los años treinta del siglo pasado cuando causó la muerte de millones de ucranianos por hambre.

De hecho Putin es un dictador al estilo de Stalin aunque sin el talante comunista ya que más bien es un tradicional nacionalista imperialista cuyo objetivo es recuperar el poderío que tenía su país cuando existía la URSS.

En repetidas ocasiones el mandatario ruso ha expresado que la desaparición de la URSS había sido la peor catástrofe del siglo veinte.

El ex agente de la KGB llegó al poder debido a que Yeltsin lo encumbró como vicepresidente y luego fue electo como presidente en el 2000. Putin es un autócrata que manda envenenar o arrestar a sus contrincantes a la vez que reprime las protestas rusas por la guerra contra Ucrania.

Su gobierno acaba de acusar de terroristas a los rusos que combaten junto con los ucranianos por lo que en caso de capturarlos tal vez los condenen a muerte.

De los actos ilegales cometidos por Putin es la deportación infantil y posterior adopción rusa el que la CIP considera como comprobado, por lo que ahora decretó su detención y aunque sea poco factible no deja de exhibirlo como un criminal de guerra.