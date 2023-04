Pero… En México… Ya no hay corrupción, ¿y los 39 apá?

Por: María de los Ángeles Ruiz

Esta semana vivimos nuevamente en el estado de Chihuahua, nuestra casa, el escándalo mundial, esto ya se ha convertido en una costumbre en el estado, tenemos popularidad, nuestros municipios han sido testigos de diferentes hechos lamentablemente todos de violencia.

El lunes 27, ahora fue Juárez, donde el infierno abrió una puerta a la tierra e hizo evidente la cloaca, que muchos ya conocíamos, pero que no se hace nada para cerrarla.

La corrupción llegó a un punto límite, se colapsó, es tanta y por tantas aristas, que flotó y topó como si fuera excremento en una fosa séptica.

Los hechos, ya los conocemos, el dolor, no. De este evento, se logró diseminar lo siguiente:

El gobierno de México se lleva el Oscar al país que con más crueldad trata a los migrantes.

Es comparado con la terrible experiencia de cruzar la selva del Darién.

En México es donde más dinero les quitan a los migrantes.

Si no pagan, les rompen el permiso migratorio en su cara.

Son extorsionados constantemente, por todos los que ostentan ser autoridades.

Son abusados, burlados, ignorados, rezagados, minimizados y ahora también cocinados en una celda.

El clamor de las personas que se apostaron enfrente del Puerto Fronterizo Lerdo, donde estaban encarceladas familias de migrantes algunos desde el 25 de febrero, era simplemente que se les tratara con dignidad, como seres humanos, ya que el trato que reciben es infrahumano y sobre todo, violatorio a sus derechos como humanos.

Imagínese Ud. el accidente ocurrió el 27 de marzo, humanos encerrados que tenían más de un mes encerrados en ese cuarto que todos, (a los que les puede interesar), porque hay que decirlo, estos problemas, nos importan a un muy pequeño tamaño de la población mexicana, si nos interesara a todo el país, otra sería la tonada.

El presidente expresó desde su plataforma de expresión diaria, que tenía mucho dolor por lo acontecido, pero yo creo que cuando llegó a Cd. Juárez, se le pasó el dolor, porque cuando le tocaba ir a visitar a los hospitalizados, ya no digamos a los familiares, o a los cadáveres, pues, simplemente, nunca llegó.

Pero en México, ya tenemos bandera blanca en corrupción, ya no hay, dice todos los días, y curioso, que los guardias, fueron los que les vendieron unos cigarros, los cuales usaron los migrantes para manifestarse prendiendo fuego a las colchonetas, lo que no sabían, era que no les abrirían las puertas, como ellos lo esperaban, y la puerta que se abrió fue la de la muerte.

México está de luto, no sólo por la muerte de estos humanos, sino, por la demostración del poco valor que tiene una vida para los funcionarios del gobierno de México, aunque en la conferencia, Rosa Icela Rodríguez nos señale, que ella ante todo, primero, es mujer, madre, abuela, hermana e hija.

Hasta la próxima. AECH.