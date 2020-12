Persistir en el error

“El que comete un desliz… debe ser consciente de ello; y reconociendo aquello, repararlo sin mentís”.

Por lo menos esa es mi opinión. Los chihuahuenses recibimos con sorpresa la noticia de primera plana de este rotativo, del día miércoles 9 de diciembre, en que menciona respecto a la “Operación Nómina Secreta de César Duarte”, que seis de los inculpados devolvieron dinero acogiéndose a la ley; no así otros dos de reconocido ejercicio político, que niegan contra las pruebas, haber cometido tal delito; pues hacerlo les privaría de sus posibilidades políticas inmediatas, y además evidenciaría su deshonestidad respecto al manejo de los recursos públicos y sus maridajes ocultos, y si niegan esto a pesar de las órdenes de aprehensión en su contra, con mayor razón niegan tener intención de devolver al Estado el monto del peculado que recibieron.

Y no debiéramos ser extremadamente severos al juzgar a nuestros coterráneos, más bien deberíamos preguntarnos: ¿Resistiría yo un cañonazo de cien mil pesos; o uno de medio millón de pesos; o varios de millones de pesos? La tentación es “canicha” -mala-, más cuando podemos con ese dinero solucionar problemas y beneficiarnos tanto; el que lo resiste se puede considerar un ciudadano honesto, y de inicio una promesa política para su comunidad; y el que no… la respuesta está intrínseca. Benito Juárez, gran conocedor del alma humana, afirmaba: “No deshonra a un hombre equivocarse; lo que deshonra es la perseverancia en el error”. Y aunque usted no lo crea, soy alma gemela de AMLO, un entusiasta admirador de Juárez. Debemos pues tolerar un error, lo que no debemos aceptar es que personas como Maru Campos, actual alcaldesa de Chihuahua, y Cruz Pérez Cuéllar, actual senador por mi partido Morena, nieguen lo evidente y pretendan seguir participando en la política local y nacional, como si tal cosa; sin hacerse responsables de su delito y el resarcimiento de éste; eso es ser obcecado, y querer ver a la ciudadanía como un conjunto de imbéciles a seguir engañando; borregos que tienen además la obligación de entronizarlos por sus audaces posturas; los adeudos se pagan tarde que temprano; el pretender tapar el sol con un dedo y todavía querer legitimarse de honestos ante la opinión pública es una burla al pueblo de Chihuahua y a México; estas dos personas corresponden a los corruptos neoliberales que deben ser sancionados por la ley sin miramientos.

