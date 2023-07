Personajes de Chihuahua: Jesús Valdez, El Cuadrado, ofrendó su vida por la humanidad

Primera parte







Por: Óscar A. Viramontes Olivas

Jesús Valdez Montes, El Cuadrado, cuya vida principia tan tristemente como tan heroicamente terminada, su fe y su gran voluntad para realizar grandes empresas no se vieron quebrantadas ni por la calumnia ni por las envidias; su recorrido a pie por México hasta Nueva York, ejemplo de una tenacidad recia de su espíritu indomable y batallador, un cable de alta tensión acabaría con su vida cuando trataba de salvar la de veintitrés personas en Parral, Chihuahua, durante una de las catástrofes más representativas de aquel lugar el 8 de septiembre de 1944, en una terrible inundación que produjo como saldo la pérdida de varias vidas y cuantiosos daños materiales.

Jesús Valdez Montes, "El Cuadrado", considerado un ícono en el altruismo en el estado de Chihuahua (Foto: Luis A. Uranga L.)

Los exploradores mexicanos más conocidos en el mundo por el nombre de "Boys Scouts", tienen que agregar a su gran lista, un "héroe más"; es uno de esos hombres que vienen al mundo, de cuando en cuando, ignorados, ignorándose a sí mismos, porque no sólo desconocen su origen, sino que se desconocen por sí solos, basta con que no conociera a sus padres, para que pasara ante la vista del mundo y ante los cuchicheos de las comadres, como un ente arrojado a la tierra al azar y venido de no sé dónde, a quien hay que despreciar, porque posiblemente mañana sólo vendría a constituir una carga para la humanidad, esa humanidad inmisericorde, egoísta, ególatra, tan pagada de sí misma, que no es capaz de tender la mano para sacar del fango a una criatura caída, por temor de salpicarse de aquellas aguas pestilentes, inmundas, sin saber que esas manchas se borran con el bien hecho al desvalido, al miserable que, el destino ha hundido ahí para probar esa misma humanidad. Tal es la triste historia de Jesús Valdez Montes, tan heroicamente terminada; jamás conoció el calor del regazo de su madre, fue ignorado de caricias y besos reservados para todo hijo y vivió porque tenía que vivir, porque el destino le reservaba hacer por la humanidad lo que la humanidad no había hecho por él. Pagó una deuda que no debía, pero la pagó por otros, como la pagó Jesús en el Gólgota y puesto que llevaba su patronímico, honor había de hacerle, pagando las culpas de los pecadores. Huérfano de padres, Jesús fue internado en un asilo de huérfanos del que se fugó cuando cumplió los siete años, por el maltrato que allí recibía. Salió a la calle, como salta el toro del toril a la arena, vislumbrado por la luz; temeroso de lo desconocido, sin rumbo fijo, como un barco des- mantelado por la tempestad y con el timón hecho trizas.





Como si sintiera ansias de correr ese mundo para él tan desconocido con el cual, debería enfrentarse en lo sucesivo y como si anhelara alejarse del lugar, se dirigió a la estación de los ferrocarriles y allí, pudo abordar un tren de pasajeros donde convinieron en transportarlo a cambio de lavar los platos, ¿a dónde? ¡Qué importaba! Siguió después una lucha tenaz para ganarse el sustento de cada día, vagando de un lado a otro de la República Mexicana, hasta que llegó a Chihuahua como empleado de una "lotería" que había traído de la ciudad de Hidalgo del Parral un tal Miguel en 1925 para las fiestas de Santa Rita. Después se convirtió en fabricante de dulces, declarándose en quiebra, porque el negocio no le rendía lo suficiente para los gastos más indispensables; más tarde se colocó en el “Círculo Juvenil de Chihuahua” como mozo, pero desesperado de su situación tan miserable, intentó quitarse la vida, sin embargo, tales ideas que bullían en su cerebro “calenturiento”, hijas de la desesperación, le fueron arrancadas por el sacerdote Agustín Pelayo, a quien, antes había conocido y le prodigó sabios consejos y por recomendación del mismo, consiguió colocación en los cinematógrafos locales. Mientras corría su odisea ya germinaba en el cerebro de Valdez la idea de servir a la humanidad, aquella humanidad que tan duramente lo había castigado, organizando grupos de niños exploradores. Fue así, como, con no pocos esfuerzos logró formar, el primer grupo de niños exploradores, instalando su cuartel en la calle Segunda y Aldama, donde alguna vez también existiría el “Cuartel de Exploradores Mexicanos” en Chihuahua.

Alcalde de la ciudad de Knoxville, Tennessee, recibe de Valdez Montes para firmarle y sellarle la libreta de autógrafos (Foto: Luis A. Uranga L.).

Fue precisamente en los primeros meses de 1939 cuando Valdez empezó a destacarse, cuando todo el país vibró de emoción con el vuelo sin escalas que el temerario aviador Francisco Sarabia haría de la Ciudad de México a Nueva York. Sin embargo, El Cuadrado, hombre hazañoso, no podía quedarse atrás, por lo que anunciaría que él también haría un viaje, pero a pie, y claro, con algunas escalas, por lo que cumpliría lo dicho. Fue que a eso de las 6 de la mañana del viernes 16 de junio de aquel año saldría de la capital de la república hacia New York, llegando a las 16:00 horas del 13 de septiembre a la “Babel de acero”. Había caminado cerca de 5,400 kilómetros a razón de 30 o 40 millas diarias, marchando 12 horas en cada jornada; extraño espectáculo debe haber sido para los norteamericanos el de aquel solitario caminante y más, porque El Cuadrado vestía un raro atuendo: huaraches, calzón indio de manta; guayabera con dibujos de toreros y chinas poblanas bordados en lentejuela y un enorme sombrero de charro de cuya ancha ala, colgaba por atrás un paliacate con letras bordadas que decían: “To the World’s Fair, on foot from Mexico City”.

Su único equipaje era una cantimplora y una bolsa de yute cuyo contenido era el siguiente: una muda de ropa, una cobija, un suéter y una cámara fotográfica; en el viaje, Valdez gastó 300 pesos y rebajó 15 kilos de peso; en su caminata, llegaría el 19 de agosto de 1939 a la población de Atalla, Alabama. Al llegar a New York emprendería la marcha lleno de entusiasmo y valor, llegando a su destino el 13 de septiembre, para encabezar el desfile de los "Boys Scouts" con motivo de la Feria Mundial llevada a cabo en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. En ese lugar, lo acompañaban otros dos jóvenes que hubieron de desistir de su propósito antes de llegar a Nuevo Laredo. Así, tareas de esta índole que demostraban el espíritu tenaz, la voluntad de acero de Valdés, lo llevaría a cabo, con las cuales no solo templó sus músculos férreos, sino su alma y su espíritu para dar cima a las grandes empresas. Jamás vaciló ante el peligro, antes, al contrario, parecía que éste lo atraía, como atrae el vértigo del abismo, y así, lo vimos aparecer en el incendio del Palacio de Gobierno de Chihuahua en 1941, exponiendo su vida. Pero ¿qué importaba la vida de aquel ser que había venido al mundo todo ignorado, sin padres, desconocido y a veces hasta repudiado? ¿No fue por las intrigas nacidas de la envidia, que hubo de abandonar no sólo la ciudad, sino el estado mismo?

A pesar de los sinsabores, Jesús Valdez proseguiría su marcha, arriesgando su vida en algunos incendios, por lo que sería premiado, dándole nombramiento de "Bombero auxiliar de Chihuahua". Este cargo honorífico de nada valdría debido a las intrigas de envidiosos y enemigos que lanzaron falsos testimonios contra él, desterrándolo del estado. Para ese entonces, ya se dirigían a Valdez como el El Cuadrado, viajando a Durango, donde también organizaría un grupo de niños "exploradores". Al llegar a Torreón, donde esperó el regreso a Chihuahua del gobernador del estado, el señor Alfredo Chávez, al cual, lo abordaría a su paso procedente de la Ciudad de México, sincerándose de los cargos que se le habían hecho, agregando: “Señor gobernador, si soy culpable de algún delito, que se me castigue; sufriré las consecuencias de mis faltas, pero que no se me castigue por aquellas que jamás he cometido”. Por tanto, el gobernador Chávez lo escuchó atentamente y creyó en él, porque de todo su ser siempre había emanado la sinceridad, ¡jamás dio abrigo en su alma a la falsía!





