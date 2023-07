Personajes de Chihuahua: Jesús Valdez, El Cuadrado, ofrendó su vida por la humanidad

(Conclusión)

Por: Óscar A. Viramontes Olivas

Jesús Valdez Montes, El Cuadrado, personaje de muchas facetas, reconocido por su dedicación en hacer el bien a los demás y en una gran parte de su vida, sufrir las de “Caín”, se presenta en esta sección en su parte final. Realmente, habría mucho que decir de él, pues existe gran cantidad de datos que evidencian la vida y obra de El Cuadrado, sin embargo, por cuestiones de espacio, terminaremos en esta oportunidad presentando datos concretos hasta su muerte el 8 de septiembre de 1944 en una de las más trágicas inundaciones que ha sufrido nuestra hermana ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua.

A pesar de los sinsabores de la vida, Jesús Valdez proseguiría su marcha, arriesgando su integridad en algunos siniestros, por lo que sería premiado, dándole nombramiento de "Bombero auxiliar de Chihuahua". Este cargo honorífico, de nada valdría debido a las intrigas de envidiosos y enemigos que lanzaron falsos testimonios contra él, desterrándolo del estado. Para ese entonces, ya se dirigían a Valdez como El Cuadrado, viajando a Durango, donde también organizaría un grupo de niños "exploradores". Al llegar a Torreón, donde esperó el regreso a Chihuahua del gobernador del estado, el señor Alfredo Chávez, al cual, lo abordaría a su paso procedente de la Ciudad de México, para exponerle lo siguiente: “Señor gobernador, si soy culpable de algún delito, que se me castigue; sufriré las consecuencias de mis faltas, pero que no se me castigue por aquellas que jamás he cometido”. El gobernador Chávez lo escuchó atentamente y creyó en él, porque de todo su ser, siempre había emanado sinceridad, ¡jamás dio abrigo en su alma a la falsía!

Representación en el momento de que Jesús Valdez “El Cuadrado” es azotado por el cable eléctrico quedando fulminado/Foto: Óscar Viramontes

El último viaje de El Cuadrado

Pero Valdez no había de disfrutar de un descanso perfecto, siendo su vida misma toda actividad, su espíritu inquieto no le permitía gozarla, por lo que se iría de nueva cuenta a Durango, para reorganizar su grupo de exploradores y de regreso, se bajó en Parral. El destino inexorable lo llevaba a donde era menester; debía ir a aquella ciudad, porque allí era precisa su presencia, para que se cumpliera su destino. Ahí había de dejar su alma, sacrificándola en cumplimiento de su deber; también en Parral, había organizado un grupo de exploradores como lo había hecho en Chihuahua y Durango y deseaba conocer su marcha y organización; ahí, esperó la tragedia. Ahí, debía escribir la última página de su vida, aquel desheredado de la fortuna que tanto bien había, hecho, sobre todo a la juventud, inyectándole fibra y entusiasmo, ahí, había de convertirse de un hombre sin nombre, ni origen, ni fortuna, en un héroe y estampar en letras de oro en la historia de Parral, aquel nombre insignificante, venido de la nada, para subir hasta el infinito de la gloria.

Llegó la tragedia aterradora.

Llegaría incontenible la tragedia, la ciudad "alegre y confiada", dormía. Dormía en tanto los elementos se confabulaban para azotar horrorosamente aquella población, laboriosa, rica, afable y amable; en el espacio, las nubes eran arrastradas por el furioso viento, amontonándolas y haciéndolas chocar entre sí, como un tropel de caballos sin freno, encabritados, lanzándose unos contra otros en su propio aturdimiento. El viento silbaba al escurrirse por entre las ranuras de las puertas y al hacer tremolar en el espacio, los cableados tendidos de poste en poste, sobre las calles de la ciudad. Noche de tragedia en que el alma se encoge y estremece ante lo desconocido; luego el agua que cae del cielo, cae "a chorros", corre a ocultarse en las alcantarillas que después han de ser insuficientes para captar su volumen que crece a ojos vistas y que se empieza a ver con preocupación y más tarde con espanto. Luego viene la avalancha incontenible, arrasando cuanto encuentra el agua a su paso.

Ay, de quien se oponga a su marcha trágica, terriblemente trágica, arrolladora; el torrente bajó furioso; llenó primero el cauce del río, después lo rebasó y las corrientes empezaron a inundarlo todo, a arrastrándolo todo, sin compasión a los gritos de espanto; a los lamentos dolorosos de las madres que temían perder a sus hijos en las olas furiosas, tras haberlos arrebatado de sus propios brazos. El torrente impasible continuaba su marcha destructora, tan destructora como el tiempo mismo, derrumbando casas y segando vidas, destruyéndolo todo como el “Día del Juicio Final”. Se confundía en el aire el bramar furioso de la tormenta, el rodar de las aguas, el estruendo de los edificios que se derrumbaban; el ulular del viento que, opacaba el grito de auxilio que lanzaban al espacio vidas que se va de un alma que se extingue. Ante aquel rejuego de las furias desencadenadas, apareció un hombre; miró al cielo, quien sabe si en una plegaria o en reto a lo desconocido, guiado por el instinto del hombre que olía el peligro, se dirigió derechamente a él, sin titubeos, pero sin alarde, iba en busca de aquellos que lo necesitaran.

Jesús Bujaidar, el lugarteniente de “El Cuadrado” que, lo acompañó en el heroico salvamento de veintitrés personas y testigo de su muerte en la inundación de Parral en 1944/Foto: Óscar Viramontes

Reuniéndose con Jesús Valdez, El Cuadrado, Jesús Bujaidar, jefe del grupo de exploradores que El Cuadrado había fundado en Parral, un joven minero, atrevido también, lleno de vida y ánimo, escucharon de pronto un gran estruendo, provocado por el derrumbe de varias paredes hacia la Plaza de Guadalupe Victoria; lanzados como por una catapulta, ambos Jesuses, corrieron hacia esa dirección. ¡El cuadro era desesperante!, en un edificio conocido como: "La Casa del Pueblo" en su parte alta, habían quedado atrapadas veintitrés personas; ésta estaba sitiada por las corrientes de agua y amenazaba venirse abajo de un momento a otro, arrastrando con sus escombros A aquellas personas allí sitiadas.

Un salto de lo incógnito a las cumbres de la gloria.

Ambos Jesuses se vieron un momento, no necesitaron cruzar palabra alguna, ambos se entendían perfectamente, bastaron unas miradas rápidas de inspección, para saber lo que tenían que hacer; una soga, pide lacónicamente El Cuadrado y Bujaidar se la llevó ¿De dónde la sacó en aquellos momentos apremiantes? Tiraron un extremo de la misma, la que tomaron las personas sitiadas por las aguas, sujetándola a uno de los balcones; en seguida, Valdez aseguró el otro extremo a un tubo que había en el lado opuesto de la calle, formando de esta manera un puente colgante por el cual debían deslizarse aquellas veintitrés personas; era su única salvación y estando en esta operación Valdez, cuando uno de los cables conductores de energía eléctrica de alta tensión se desprendió de los postes que lo sostenían y fue a azotar las espaldas de El Cuadrado. Ni un grito de dolor, ni de espanto, la muerte vino inesperadamente, aterradoramente celosa de que aquel ser, que intentara arrebatarle aquellas veintitrés personas que ya tenía como suyas. Pero aquel latigazo del cable de cobre que marcó como una serpiente de fuego la espalda de aquel ente que vino al mundo ignorando su procedencia, aquella marca de fuego imborrable, como tinta indeleble, vino a grabar el nombra de un héroe. Cayó Valdez para no levantarse jamás, ante el estupor de Bujaidar que seguía paso a paso la maniobra; el cadáver fue arrastrado por las aguas turbulentas, Bujaidar quiso ir en su auxilio, pero le fue imposible rescatarlo, porque las aguas estaban electrificadas en una gran zona. No fue sino hasta diez días después, cuando el cadáver de Valdez sería rescatado entre los escombros en el callejón de Sanguínez, donde las aguas habían abandonado sus fúnebres y ahora inmortales despojos.

Póstumo homenaje

El cadáver fue recogido y entregado a las autoridades de la ciudad de Parral, que lo reclamaron, porque aquel que había nacido ignorado, ya tenía ahora un nombre: ¡Héroe! Su cadáver sería trasladado a la ciudad de Chihuahua, donde los exploradores y el Cuerpo de Bomberos, al cual había pertenecido, lo esperaba para hacerle los honores póstumos que tanto se le negaron en vida. Aquel hombre inquieto siempre, lleno de ánimo para todas las grandes empresas, al fin descansaba en paz, sin embargo, breves días estaría en Parral y en tanto llegaría la hora de glorificarse, sin recursos, se alojó en un cuarto que le facilitó un sacerdote, por lo que, la juventud chihuahuense, perdía con Valdez, uno de sus más preciados tesoros; el Estado, uno de sus más fieles y desinteresados servidores; la humanidad, perdía a un ser a quien negó sus favores y murió por ella, y todos juntos, ganaron un héroe. Como una iniciativa para perpetuar la memoria de El Cuadrado, se sugirió a las autoridades, tanto de Chihuahua como de Parral, bautizaran a una de sus tantas calles con el nombre de ''Jesús Valdez". ¡Descanse en paz!

