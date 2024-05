Personajes: el misterioso pasaje del “Niño Fidencio” en Chihuahua La hegemonía de Constantino)

Por: Óscar A. Viramontes Olivas

En la tercera parte de esta interesante crónica, Fidencio, con una gran canasta amarrada al costado, y con algunos de sus muchachos que le ayudaban, lo seguían con una gran tina de pomada, la que repartiría a los enfermos. Cuando curaba alguna persona, lo lavaba con la medicina y después, le daba algunas frotaciones con pomada y le vendaba la parte enferma, ordenando que el paciente se fuera a su casa para que reposara y volviera después para seguir con la curación, recomendándole llevara y utilizara las medicinas. Mientras que Constantino andaba haciendo esas curaciones, platicaba con los enfermos y los divertía, contándoles chistes o gesticulando como un payaso, pero las más de las veces, se la pasaba cantando, siendo de sus canciones preferidas los tangos.

En la hacienda del Espinazo, a pesar de que contaba con una población no menor de diez mil habitantes, no se hacía necesario la presencia de autoridades para controlar a las multitudes, solo bastaba la presencia de Constantino, ya que, él los controlaba como si tuviera poderes “divinos”. En esa zona, no existían las cantinas ni lugares donde se jugara por dinero, y como no había alcohol, no se registraban escándalos ni robos; allí todo estaba en el más completo orden, nadie pensaba hacer el mal a nadie, ni con el pensamiento, por temor al castigo que pudiera imponerles el “Niño Fidencio”. El menor escándalo o robo que se registrara en el Espinazo, al momento lo sabía Fidencio, pues sucedería que una familia que había llegado al lugar procedente de la ciudad de Chihuahua, rentando una carpa donde habían dejado unos belices. Posteriormente se fueron en busca del taumaturgo, y al regresar, notaron la desaparición de cierta cantidad de dinero. A pesar de las investigaciones, no pudieron encontrar nada. Los vecinos les aconsejaron que fueran dar parte a Fidencio de lo sucedido, y Constantino les dijo: “No se apuren, el robo lo hizo un hijo suyo y su sobrina, llámelos. La señora quejosa los llevó en presencia de Fidencio a los autores del robo, y ésta después de haberles quitado el dinero para entregarlos a su legitima dueña, ordenó que fueran expulsados del campamento, haciéndoles que se regresaran a Chihuahua esa misma tarde.

El menor capricho o deseo del Niño, al momento era atendido por todos los del lugar, y se sentían muy honrados cuando les hacían un servicio. Todo mundo veía con respeto y veneración al taumaturgo. La única persona que ejercía autoridad sobre Fidencio era, Enrique López de la Fuente, que, en anteriores crónicas, se mencionaba como el mejor amigo de la infancia de Fidencio, de allí, nadie más lo mandaba. Como una de las coincidencias que exigía a Fidencio para la salud de los enfermos, era el aseo, todo mundo debería estar a temprana hora para estar dispuesto hacerse un baño purificador en su persona, así como en los campamentos, con el fin de que predominara un ambiente de higiene y salud, y se evitara el surgimiento de alguna enfermedad. Fidencio tenía el poder sobre cuerdos y locos, a todos los tenía sujetos a su mandato del que, hasta la fecha, nunca había abusado por eso.

Todo mundo estaba sorprendido de los milagros del que decían que era un “doctor del cielo”. Tal era el caso de un señor llamado Tomás Becerril de sesenta años de edad, procedente de la ciudad de Parral Chihuahua, quien había padecido por largo tiempo de una parálisis total en sus extremidades inferiores. El señor, había perdido varios días enteros en el círculo de enfermos en espera de ser curado, habiendo sido inútil por las largas vigilias para que Fidencio se hubiera fijado en él. Ahora el señor Becerril, tenía pensado quedarse en la carpa a descansar de las desveladas, pero, cuál sería su sorpresa cuando se estaba levantando, llegaría Fidencio, el cual, empezó a platicar con él diciéndole que lo llevara en sus brazos hasta el campamento. De pronto el paralítico se quedó asombrado de la petición del Niño, pero una vez éste le repitió la orden, y el enfermo no tuvo más remedio que obedecer, pero su sorpresa no tuvo límites, cuando pudo pararse sin auxilio de las muletas y llevar en brazos a Fidencio hasta el campamento. Todos los habitantes del lugar que conocían al señor Becerril, quedaron asombrados de ver la prodigiosa curación que había efectuado, y más aún, cuando vieron que Fidencio iba en sus brazos, siendo que Becerril, desde muchos años atrás, no había podido levantar ni una almohada.

Cuando llegó al círculo de enfermos, allí le dio una frotada con su mágica pomada, y lo despachó para que se fuera corriendo a su casa. Este paralítico así lo hizo, quién lleno de gozo no se cansaba de anunciar el milagro que le había hecho Constantino. Muchos de los habitantes de la región de Espinazo, estaban indignados contra un alemán que vivía en la zona llamado, Teodoro Von Vernich, por las arbitrariedades que diariamente cometía contra algunos enfermos, así como, con el propio padre adoptivo de Constantino, el señor don Enrique López de la Fuente, quien estaba siendo víctima de una serie de ataques e injurias injustificados, por los líos que se traía con don Teodoro. El alemán estuvo a punto de que lo lincharan los enfermos, pero debido a la protección que le había estado impartiendo Fidencio, el pueblo se había detenido momentáneamente, ya que, pronto como decía el Niño, se cambiarían de campo en donde no serían más explotados como lo habían estado haciendo durante algún tiempo el alemán.

En vista de la influencia de los viajeros, y de los enfermos que diariamente acudían a ver a Fidencio, el costo de la vida se había incrementado rápidamente, así como, el de las habitaciones que ya estaban siendo nuevamente un problema, pues las carpas se multiplicaban por doquier, y las chozas no daban abasto, por lo que, este nuevo problema empezaría a impactar en la vida del campamento del Niño Fidencio. La comida también había experimentado un alza importante, al igual que, el frasco de cristal para la pomada y los botes para la medicina. ¿Se estaba convirtiendo en un negocio de los organizadores del campamento del Niño Fidencio? ¿oh él mismo había dado la orden? Pero ante estas preguntas, la mayor parte de la gente no le importaba, a final de cuentas con estos incrementos, sino lo prioritario era estar con el “santo”.

Un licenciado de nombre Salvador Garza Castillón, había llegado al Espinazo procedente de Chihuahua a consultar a Constantino, pues tenía ligeras enfermedades que padecía, y no lo dejaban dormir; a la vez, quería estudiar un poco y conocer en carne propia, el pensamiento del Niño Fidencio. Al igual que todos, hizo fila para entrar, y cuando tuvo la oportunidad de llegar a él, platicó por espacio de algunas horas sobre diversas curaciones que hacía, y que, en muchas de las veces, parecían imposibles de hacerlo, a lo que Fidencio le respondió a su modo sobre la ciencia que el licenciado sabía. Entonces el abogado, gustoso, accedió a las contestaciones del “santo”, lo que, aparte de los argumentos que hacía Fidencio, y las explicaciones del entrevistador, ambos quedaron satisfechos, pero más el licenciado, pues con las manos “poderosas” de Fidencio, lograron curarlo de los males que traía, y convencido que el “santo” si tenía poderes “divinos”, además, que la ciencia debería de tomarlo en cuenta. Se despidió con un fuerte apretón de manos, y Garza Castillón, regresaría a Chihuahua, a su barrio, el de Santo Niño, satisfecho de la visita y de la conversación que había tenido con el Niño del Espinazo…Esta Crónica continuará.

