Perspectivas del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum

Ante el amplio triunfo de la candidata de Morena, la muy probable mayoría calificada en el Congreso Federal y las alarmantes primeras planas de importantes diarios internacionales hicieron que los mercados e inversionistas se pusieran bastante nerviosos, lo cual impactó a la Bolsa Mexicana de Valores y al tipo de cambio del peso frente al dólar.

Lorenzo Córdova, ex presidente del INE y ahora colaborador de LATINUS, ha manifestado que el triunfo es irreversible y que, a pesar de que se van a contabilizar más del 60% de las casillas, él considera que el cambio va a ser marginal, de acuerdo con su experiencia en la elección de 2018, en donde se contaron de nueva cuenta aproximadamente el 60% de las casillas.

Para lograr ese abundante triunfo, Morena logró cautivar a porcentajes importantes de sectores económicos de la clase media y superiores que, inclusive, no recibieron apoyos según lo manifiesta El Financiero con sus encuestas de salida. El 49% de la clase media alta votó por Sheinbaum, mientras que solo el 41% votó por Gálvez. Por supuesto que, conforme el extracto es de menor poder económico, votaron a favor de la candidata de Morena. Clase media: 59% vs. 30%, clase media baja: 67% vs. 28%, clase baja: 77% vs. 18%. Lo revelador en estas encuestas es que, si la elección hubiera sido solo de clase media alta, Morena hubiera ganado. El comportamiento de acuerdo con el nivel de educación es similar, al igual que los que recibieron beneficios vs. los que no recibieron beneficios. El comportamiento de los votantes en el extranjero también dio un triunfo a la candidata de la 4T. Cabe mencionar que estos datos, después del rotundo fracaso de las encuestas, pueden dejar en el lector una duda razonable.

Ante los temores de los inversionistas, el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fue ratificado para continuar en el cargo y dio un breve mensaje asegurando que se reducirá el endeudamiento, que seguirá el apoyo a PEMEX, que se preservará la estabilidad macroeconómica, se mantendrá la disciplina fiscal y la autonomía del Banco de México.

Dentro de las propuestas de campaña que difieren de la política del gobierno actual está la de hacer una política industrial activa que aproveche el nearshoring, con énfasis en las industrias extractivas, el turismo, la economía circular, la electromovilidad e impulsar una mayor inversión en infraestructura para conectar el norte con el sur del país. Por el lado de reformas fiscales, la política pondrá especial atención en gravar a las empresas con grandes ganancias y los individuos con mayores ingresos, buscando una distribución más equitativa de la riqueza. Esta reforma contemplará impuestos sobre la riqueza y propiedades, incluyendo un impuesto de herencias.

Otra propuesta que difiere de la actual política pública es sobre la transición energética, en donde se mantiene la soberanía energética, pero dándole más impulso a energías limpias y renovables. Por otro lado, se prohibirán nuevas explotaciones mineras exceptuando el litio.

En el campo se buscará la autosuficiencia alimentaria, rescatando al campo, mejorando las condiciones de vida de los campesinos y asegurando la calidad y disponibilidad de agua de consumo humano y actividades agrícolas.

Ante los resultados de la elección, solo queda esperar que la administración lleve por buen rumbo al país. Como dijo recientemente en una entrevista Lorenzo Córdova: "No tenemos el gobierno que nos merecemos, tenemos el gobierno que elegimos".

Consultor internacional en prevención, participación ciudadana, análisis delictivo y generación de política pública