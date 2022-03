Por: Mario Ramírez

Esta columna va dedicada a un ser que todos amamos y al que siempre le exigimos más, aquel que adoramos cuando está presente y que extrañamos como a nadie cuando está ausente, el jefe de jefes en este juego llamado vida; el dinero. Petrodólares es la forma vulgar de llamar a la vasta fortuna de los países que conforman la península arábiga debido a sus enormes reservas de petróleo. Dichos petrodólares comenzaron a interesarse en el futbol a principios de siglo y sin duda alguna su inversión más importante es la que llegó a la que, probablemente es, la ciudad más famosa del mundo… París. Cuando en el año 2011 el grupo Qatar Sports Investment adquirió la totalidad del Paris Saint-Germain F.C.





Desde entonces esta escuadra se ha jactado de contrataciones espectaculares: Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Ángel Di María, Neymar Junior, Kylian Mbappé, Sergio Ramos y Lionel Messi son solo algunos ejemplos del poderoso plantel que este equipo ha tenido durante la última década. El club parisino se ha apoderado totalmente del futbol francés ganando 7 de 10 ligas desde la compra qatarí. Sin embargo, la Liga Francesa nunca fue ni ha sido el objetivo del PSG, a donde siempre han apuntado es a donde nunca han logrado; la Champions League.





La llegada de Lionel Messi parecía, al menos comercialmente, la antesala para por fin conseguir levantar el trofeo más importante a nivel de clubes. El tridente junto con Neymar y Mbappé se convirtió, mínimo en cuanto a nombres, en el más poderoso del mundo. Sin embargo el resultado fue otro y la dinastía del futbol dio un golpe sobre la mesa, pues el PSG quedó eliminado por nada más y nada menos que el máximo ganador en la historia de la UEFA Champions League; el Real Madrid.





El duelo no solo era deportivo, sino también simbólico. El dinero vs la tradición, la modernidad vs la historia, Paris Saint-Germain vs Real Madrid. Desde luego que los madridistas también son poderosos económicamente, sin embargo el club blanco debido a su pasado se atiene a más que eso al disputar un partido. Los franceses parecían tener la serie en la bolsa, dos goles de ventaja con más de tres tiempos jugados y solo 30 minutos restantes. La lápida ya tenía tallado el nombre del Madrid. Sin embargo, los merengues recordaron ser el mandamás histórico de la Copa de Europa y en cuestión de minutos, comandados por su capitán Karim Benzema, le dieron la vuelta al marcador en una de las remontadas más bellas en la historia de la Champions.





Lo sucedido en París la semana pasada es solo otra prueba de que se necesita mucho más que una cartera gorda para tomar relevancia en el deporte. Bien dicen que el dinero no compra la felicidad, y el futbol tiene un tipo de cambio muy curioso, lo que compras en el mercado no siempre es lo que verás en la cancha, sin importar cuán alto haya sido su precio. Y tal parece que los petrodólares son capaces hasta de llevar un mundial a sus tierras este año, pero no importa cuánto dinero tengan, nunca les alcanzará para comprar… al futbol.





Mario Ramírez / @LaFutboliza