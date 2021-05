Piensa bien tu voto

Este 6 de junio no se decidirá por los apoyos económicos que puedas o no recibir del gobierno, por lo bien que pueda parecerte la gestión del presidente de la República ni porque, hagas lo que hagas, crees que no habrá consecuencias ni para ti, familiares, amigos o conocidos si se eligen candidatos de Morena. Debemos tener claro que no mejoran las naciones ni las personas obsequiando dinero sin la reciprocidad del esfuerzo individual. El dinero tiene un costo en impuestos y el trabajo invertido por otros. Sin el incentivo de la productividad, este dinero se acabará y nos endeudará.

Querámoslo o no, no podemos sustituir de modo absoluto una economía de libre mercado por una economía de Estado. Nuestras instituciones, y tal vez ninguna que pretenda seguir la libertad económica, será capaz de garantizar la mínima libertad a sus ciudadanos y una vida decorosa haciendo un monopolio de la economía estatal. No podemos regresar al pasado. Tenemos que mirar al futuro, hacia el que se encaminan las naciones que han logrado un alto grado de desarrollo respetando a sus instituciones, empresas y ciudadanos. No podemos imitar los fracasos.

Detrás de la economía de Estado se encuentra el autoritarismo. Mientras más dependamos del Estado, más nos conformaremos con la vida que el gobierno nos ofrezca y lo que los políticos decidan por nosotros. Sin igualdad ante la Ley, la Ley será según lo decida quien la ejerza en beneficio de los favorecidos por el sistema. Y esto no se decidirá ni por la dedicación o los méritos propios, sino por quien tenga mejores relaciones con los que tienen el poder. La democracia verdadera será sustituida por el despotismo de la mayoría partidista que tenga representación.

Morena y sus aliados (PT, Verde, PES, RSP, Fuerza México, Súmate, APN, Fuerza Social) tienen el objetivo de tener mayoría de representación en el Congreso para formar una Asamblea Constituyente y crear, antes de 2024, una nueva Constitución y dar poderes ilimitados al Ejecutivo, con una nueva reforma fiscal extractiva para financiar a un gobierno enorme e improductivo que llevará a retrasar el desarrollo económico, a reducir los empleos productivos y concentrar la poca riqueza generada en fuerzas armadas, propaganda y programas clientelares.

La pluralidad desaparecerá con el Instituto Nacional Electoral (INE), con la democracia, los partidos políticos y, al menos, todos aquellos que no estén de acuerdo con el programa oficial. El Banco de México dejará de gestionar la economía tal como lo conocemos y sus efectos se harán sentir en la inflación y el lavado de dinero. La pobreza se perpetuará y se mantendrán oligarquías electorales privilegiadas en el largo plazo, lo que ha sido el origen de los males que motivaron el voto a favor de Morena. Estaremos en el umbral de nuestro sometimiento a un solo proyecto político.