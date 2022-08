Piénsalo otra vez 

Por: Antonio Ríos Ramírez

La semana pasada tuve la oportunidad de leer un libro del que quiero compartir algunos conceptos. En sus inicios plantea una base, “lo que parece cierto hoy puede no serlo mañana”. Y esto lo hemos validado con la tecnología, los comportamientos humanos, el medio ambiente y muchas cosas más. Sobre todo, hemos desarrollado, a nivel personal y a nivel organizacional una mentalidad de curiosidad continua.

Normalmente, de una manera natural nos aferramos a nuestras ideas y el problema es que el mundo de hoy se está moviendo y está cambiando muy rápido y el acceso a la información también está aumentando rápido. Hoy en día recibimos de cinco a diez veces más información que hace una década. Así, saber cómo pensar no es suficiente, necesitamos saber cómo re-pensar, para que podamos integrar nueva información en nuestros sistemas de creencias y estrategias. Una manera de iniciar es entrenarnos para pensar como un científico. Los científicos siempre sienten curiosidad por lo que no saben y adaptan sus puntos de vista para que se ajusten a los datos entrantes. Los científicos no comienzan con respuestas sino con preguntas. Ponen a prueba cuidadosamente sus teorías y confían en la información, no en la intuición. Si somos un líder empresarial, podemos pensar como científicos al ver nuestra estrategia comercial como una hipótesis que debemos probar. Los líderes con mentalidad científica tienen más éxito porque son más propensos a ajustar sus modelos de negocios cuando las cosas comienzan a salir mal. Otra práctica que necesitamos es la humildad. Cuando adoptamos una actitud humilde y admitimos que hay muchas cosas que no sabemos, nos abrimos a aprender cosas nuevas y volvernos más competentes. Las personas con más éxito confían en lograr el objetivo con el tiempo, pero también tienen la humildad de preguntarse si están utilizando los mejores métodos para llegar allí.

Gracias a la ciencia hemos podido desarrollarnos como especie y conseguir una gran cantidad de avances tanto en calidad de vida como en la duración de la misma, y hasta cierto punto esto nos ha llevado a aceptar que una visión empírica, basada en observaciones y experimentos, sería la respuesta para todo.

El conocimiento se basa en crear conjeturas y “criticarlas” para falsearlas y ver hasta qué punto se sostienen. Así, nuestro ejercicio diario deberá ser crear métodos que nos permitan detectar y minimizar los errores asociados a cualquier tipo de conocimiento. Siguiendo esta corriente de pensamiento deberíamos poder reducir nuestra probabilidad de sufrir ante los fenómenos llamados “cisnes negros”, esas eventualidades del ambiente que son imposibles de predecir y tienen un impacto fuerte en nuestras vidas, en nuestras empresas.

Dada la gran cantidad de información, mucha de esta es falsa o no probada. Y dado el gran dinamismo en los entornos, entramos a una era donde “re-pensar” o pensarlo dos veces y buscar justificaciones científicas (plantear hipótesis, probar hipótesis y tomar decisiones fundamentadas) debe ser el proceso propuesto para reducir el riesgo en la toma de decisiones. Estamos viviendo una época donde la intuición necesita apoyo y ya no es “suficiente” para enfrentar los retos de la información y la velocidad de cambio.