Pistas de circo resbalosas

LIC. JOSÉ ANDRÉS HERNÁNDEZ CONTRERAS

Adiós. Con un aprecio enorme y un cariño muy profundo, hoy me despido del espacio de Tinta Fresca, sitio en donde por 3 años albergó mis textos, columnas y expresiones. Tinta Fresca fue el espacio que me dio la oportunidad de trabajar, entrenar y esforzarme para mejorar en mi talento y virtud; la de escribir. Tinta Fresca me recibió siendo un escritor principiante y a lo largo de la confianza y todo este tiempo, hoy me considero un escritor de experiencia que tiene un camino muy largo por recorrer. Tinta Fresca es un espacio en donde muchos jóvenes pueden crecer, darse a conocer, exponer sus puntos de vista y alzar la voz.

Gracias. A mis amigos, familia, compañeros de trabajo, amigos de la política y amigos de distintos ámbitos; les agradezco de todo corazón por haberse tomado 1 o 2 minutos de su vida en leer alguna que otra de mis columnas dentro de este espacio. Amo escribir y es una pasión y virtud que tengo desde muy joven; quizás habré tenido 14 o 16 años cuando comencé a escribir por primera vez allá por el bachilleres. Entre diarios, cuentos, historias y algunas novelas, poco a poco fui descubriendo que me encantaba el arte de escribir mis pensamientos. Constancia, disciplina y sobre todo mucho amor, es lo que caracteriza mis escritos.

Nuevas encomiendas. Dejo de escribir en Tinta Fresca para comenzar con mi propia plataforma: después de haber escrito más de 50 columnas para medios locales, haber escrito un libro y actualmente tener un programa de radio en Radio Universidad, he decidido, junto con un grupo de amigos, comenzar con nuestro propio medio digital de noticias e información. Dejo Tinta Fresca atrás para poder mirar hacia nuevos horizontes y seguir cumpliendo mis sueños; estoy seguro de que estamos creando algo más grande que nosotros mismos.

Con un gran camino y entusiasmo. Mis amigos y yo creemos en la globalización, en un mundo cada vez más abierto y al instante. Es momento de poner a Chihuahua en el mapa del mundo, que todos sepan donde se encuentra este hermoso estado. Esperamos un camino lleno de éxitos y trabajo, además de grandes relaciones, contenido y diversión. NORTEADO MX nace como la gran apuesta de un grupo de jóvenes para darle norte a la información y presentar noticias y contenido de calidad de una manera más rápida, efectiva y sencilla. Nos encontramos muy entusiasmados de la ambición que tenemos con este proyecto y de los alcances que este mismo tiene; no sabemos hasta donde pueda llegar, solo sabemos que será muy, muy lejos.

Sin más, sigámonos leyendo.