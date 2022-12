Plan B, de la reforma electoral de AMLO, un verdadero despropósito

Por: Carmen Rocío González

Como ya muchos saben, la semana pasada en la Cámara de Diputados la oposición unida junto a la sociedad civil y ciudadanos libres evitamos que pasara la reforma constitucional en materia político electoral del partido Morena y el presidente, alrededor de las 7:30 de la tarde la votación que requería las dos terceras partes de los presentes no se logró. Sin embargo, a unas cuantas horas los diputados de Morena presentaron el plan B del presidente, en medio de un desaseado proceso legislativo, la mayoría y aliados aprobaron reformas a leyes secundarias, plagadas de inconstitucionalidad y sin el más mínimo estudio, ni de los iniciadores, mucho menos de los partidos de oposición, que conocimos dicha propuesta prácticamente al día siguiente.

En la misma advertimos diversas violaciones a la Constitución, el debilitamiento estructural e institucional del INE, la impunidad en algunas disposiciones para proteger a los delincuentes electorales, la perversidad con que pretenden proteger a esos partidos que por décadas han sido unos vividores de lo público y que en nada abonan a la democracia, como el PT y el Partido Verde.

Podría decir que ya nada me sorprende de Morena y de quien despacha en Palacio Nacional, la realidad es que sí logran sorprenderme un día sí y otro también con las acciones que realizan, en algunos momentos me dan gracia, otras como las del martes 6 de diciembre, mi sentir era una especie de tristeza con un buen de enojo, sabían que lo que estaban haciendo era totalmente ilegal y continuaron con su plan b; así transcurrieron las cosas durante la sesión nocturna y alrededor de las 3:30 de la madrugada aprobaron con mayoría simple la iniciativa, que dista mucho de fortalecer las futuras elecciones y la democracia en México.

La iniciativa aprobada se envió como dictamen al Senado, que lo regresaría en los siguientes días como minuta, la cual a primera hora del lunes que estuve revisando un resumen, me pareció un verdadero despropósito, pues no corrige la violación a la Constitución y mucho menos enmienda el ataque directo al INE y a quienes por décadas se han dedicado a fortalecer y perfeccionar a esta institución, no hablo solamente de los consejeros, ni ministros del Tribunal Electoral, sino de los cientos de funcionarios públicos que con base a su preparación constante hoy son los mejores especialistas y conocedores de la materia electoral, a quienes con la aprobación de esta iniciativa de un plumazo o decretazo les acaban su carrera profesional.

Este gobierno de cuarta ha acabado con todo. Sin duda los gobiernos de antes, aún con los muchos errores y corrupción que tenían, construyeron instituciones que nos permitieron ir desmantelando esa corrupción y descubriéndolos de cuerpo entero, no cabe en mí la duda, debemos aceptar que muchas cosas se hicieron mal, debemos aceptar que tuvimos muchos pillos, pero jamás, como lo que vivimos con este gobierno de Morena, con muchos tintes de dictadura; la lección espero esté aprendida, porque necesitamos a los mejores hombres y mujeres que quieran luchar para recomponer la destrucción de este gobierno, que por supuesto, no perdona ninguna institución o programa sobresaliente de otros gobiernos.

La lucha no ha terminado, nos han ganado varias batallas, muchas diría yo, pero México demostró que los políticos y la sociedad coinciden en lo importante, defender la ley, las libertades y la democracia por sobre todo y sobre todos.