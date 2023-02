Plan B vs. Plan B 

Por: Antonio Ríos Ramírez





Estamos viviendo una época donde los ciudadanos debemos cuidarnos del Ejecutivo, se escucha absurdo, pero así es. Realmente ya no se sabe por dónde “atacará” el Ejecutivo a los ciudadanos. Actualmente, ante el conocido Plan B del Ejecutivo, donde a través de enfrentar grupos en la sociedad, el Ejecutivo pretende ponerle límites a la democracia (absurdo ¿verdad?), quitarle facultades a la institución democrática (absurdo ¿verdad?), debilitarlo para que no lleve a cabo su función (absurdo ¿verdad?). Todo esta embestida del Ejecutivo contra los ciudadanos conlleva el fraude de dar votos a partidos “patito”, permitiéndoles seguir actuando en la vida política sin un respaldo ciudadano. Otro punto del famoso plan está en quitarle funciones esenciales al órgano electoral y a las autoridades, eliminando sanciones a actuaciones fraudulentas de los partidos. También incluye lo que comúnmente practica el Ejecutivo, la posibilidad de que el gobierno intervenga abiertamente en las campañas electorales. Lo que nuestro país ha ganado durante décadas, el Ejecutivo lo pretende eliminar en unos cuantos meses. Se le olvida que el presidente del país no es el presidente de un partido político y como tal, debería de ver por toda la población de ciudadanos, no sólo lo que él y sus secuaces consideran. Cuando insulta, enfrenta, humilla, miente, ridiculiza o manda “eliminar”, no se da cuenta que lo está haciendo a la gran mayoría de la ciudadanía. Cada vez que toma el micrófono lo hace para enfrentar ciudadanos, lo hace para mentir a los ciudadanos, lo hace para “manipular” a ciudadanos. En lugar de unir, hablar con la verdad y juntos, todos los mexicanos, trabajar por grandes proyectos para todos, no sólo para un grupo que sólo ve por su subsistencia y otorga dádivas proveniente de todos los que de una u otra manera producimos a lo largo y ancho del país.

Por otro lado, los ciudadanos están a punto de explotar viendo cómo se destruye el país, cómo se desatiende la salud, cómo sigue incrementando la pobreza, cómo sigue la inseguridad y el crimen organizado, cómo se “invierte” en proyectos de poco o nulo impacto, sin medir las consecuencias futuras. Viendo cómo se militariza el país y se da concesiones a este segmento para “suplir” funciones que, ni saben cómo, ni es su actividad definida. La historia y los ejemplos nos dicen que esta “manera” de enfrentar situaciones da como consecuencias el no retorno. Los militares y los llamados Guardia Nacional (que por cierto en muchos rubros han sido, como diría un amigo, más corruptos que los corruptos) están fortaleciéndose y armándose como si presintieran motines y levantamientos en diferentes partes del país.

Cansada la sociedad de una falta de representatividad de los partidos y las organizaciones, de una falta de contrapeso con el Ejecutivo, está optando por el Plan B de los ciudadanos, tomar las calles, organizarse con o sin los partidos políticos, prepararse para enfrentar a un gobierno insensible a todos los ciudadanos, a un gobierno que divide, a un gobierno que no le interesa la democracia. El Plan B de los ciudadanos debe ser más fuerte y contundente que la propuesta del Plan B del Ejecutivo. Llegó el momento de medir fuerzas, llegó el momento de que todos los ciudadanos conscientes de lo que está pasando y de lo que está destruyendo el Ejecutivo salgamos por cualquiera de los frentes a mostrar nuestro descontento, nuestra rabia ante la constante destrucción de lo que, por muchos años se ha ido desarrollando… ¡mexicanos al grito de guerra! El Plan B de los ciudadanos es más fuerte que el Plan B del Ejecutivo.

email: antonio.rios@tec.mx , miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua