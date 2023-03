Por Guillermo Luján Peña





El inquilino del Palacio federal quiere controlar las elecciones a como dé lugar. Primero manda la reforma electoral que fue bateada por el Congreso, ya que era muy burda las violaciones a la Constitución general de la República. Luego manda su plan “B”, que son reformas graves también violatorias a la Constitución, las cuales fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, el inquilino sabe que se las van a batear en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso se ha dedicado a insultar, acusar sin prueba alguna, a la nueva ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, ya que no era de sus incondicionales, como pretendía imponer a su incondicional, Yasmín Esquivel Mossa, que a la postre resultó que había copiado su tesis profesional y por lo tanto es falso su título, sin embargo, como es protegida del inquilino de Palacio, con todo cinismo no renuncia. Cómo dejar de percibir tan jugoso sueldo.

Los insultos a la presidenta de la SCJN son una amenaza para que no le vayan a rechazar su plan “B”, pero esperamos que los ministros muestren su imparcialidad y apegados a derecho y rechacen el plan “B” del presidente, para lo cual éste ya echó a andar su plan “C”.

A finales de este mes de marzo deben de salir cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), dentro los cuales se va el presidente, Lorenzo Córdova, y López Obrador quiere imponer a cuatro incondicionales de él, para ya tener una buena parte del consejo a su favor y poder manejar las elecciones a su antojo.

Plan “C”, primero, ordenó a sus huestes que se inscribieran gentes totalmente incondicionales al presidente, aunque no fueran especialistas en las elecciones, ya ven que el presidente manda a gente que no sabe del tema a las dependencias y hemos visto en muchos casos, Pemex, Secretaría de Educación, etc.

Segundo, se sabe con pruebas que “filtraron” los exámenes a las favoritas del presidente, para que salieran aprobadas. Tercero, a los participantes no les enseñaron sus exámenes, como se hace regularmente, para que no pudieran ver que, si salieron bien, pero fueron reprobados.

Habrá que estar muy pendientes del plan “C” para que no se apropie del INE este señor. ¿Por qué esa necedad de querer manejar las elecciones? Porque se sabe perdido y no quiere que el que siga, hombre o mujer, lo metan a la cárcel por toda la corrupción que se ha llevado a cabo en este sexenio, ya ven el robo de más de $15 mil millones, es decir tres veces la famosa estafa maestra de Peña Nieto, que se llevó a cabo en Segalmex, que antes era Conasupo, manejada por Ignacio Ovalle, a quien ya cubrió con su manto sagrado el presidente al declarar en la mañanera que a Ovalle lo engañaron, jajaja.

El pasado sábado 18 de marzo se reunieron a festejar los miles de millones que pierde Pemex, con mucho orgullo, porque el petróleo es nuestro, aunque no nos sirva de nada, si no todo lo contrario, nos quita nuestros recursos que podían ser usados en medicinas, hospitales, carreteras, etc. Apenas y llenaron el Zócalo, que nada que ver con la manifestación libre y espontánea del 26 de febrero, que el Zócalo se desbordó y fue insuficiente para la cantidad de gente, además de 110 ciudades del país que tuvieron al mismo tiempo manifestaciones de miles de mexicanos defendiendo al INE.

El macabro plan “C”.