¿Planeamos la vida o la vida nos tiene un plan?

Por Ezequiel R. Cervantes

Cuando más pequeños nos cuestionan a cerca de nuestro futuro como "¿qué quieres ser de grande? ¿a qué te quieres dedicar cuando crezcas?" Damos respuestas como: quisiera ser doctora, me encantaría ser abogado, me gustaría ser militar, arquitecto, bombero, político, deportista, músico, actriz, chef, policía, astronauta, piloto, etc.

Desde pequeños siempre tenemos sueños, y es en ese momento en el que comenzamos a trazar nuestro camino de vida, iniciamos realizando distintas actividades donde desarrollamos nuevas habilidades o impulsamos las que ya tenemos, es ahí donde conocemos personas que se vuelven tan cercanas a nosotros que es imposible dejarlas fuera de nuestras vidas, encontramos grandes amistades, a nuestra futura pareja, incluso a alguien con quien no se congenia ni un poco, pero todo esto forma parte de nuestro crecimiento y de la vida que, conforme fuimos creciendo, fue tomando forma y nos fue convirtiendo en las personas que somos hoy en día. Y sí, a veces hemos deseado cambiar algún hecho vivido, algún momento, alguna acción, pero estoy seguro que, si hubiese sido de una manera distinta, no te encontrarías en el momento en donde hoy estás de pie.

Con seguridad podemos concordar que el camino no ha sido fácil, en lo particular hemos enfrentado diversas situaciones, las cuales han complicado más realizar los planes que tenemos y alcanzar los logros que tenemos presentes. Esto sucede simplemente porque el camino no es fácil y nadie nos dijo que fuese así, al contrario, es más difícil de lo que uno cree y mientras más avanzamos más difícil se vuelve, quizá por eso en tono de broma todos hemos llegado a decir que nos gustaría volver a ser niñas y niños, pero ¿qué sentido tendría si fuera sencillo? ¿dónde encontraríamos el gusto por hacer las cosas?, cuando hemos de reconocer, que es mejor la sensación de satisfacción cuando nos costó abundantes gotas de sudor, tiempo invertido, esfuerzo, dinero y al final lograste tu propósito o ¿a lo mejor no? Porque es una opción el fallar en el proceso, es una realidad, incluso es una decepción que nos lleva a preguntarnos ¿QUÉ PLAN ME TIENES VIDA?

Nosotros no elegimos en qué ciudad nacer o crecer, no elegimos en qué colonia vivir, tampoco elegimos a que clase social pertenecer, pero si hay algo que podemos elegir, "UNA VISIÓN".

La vida nos pone herramientas a la mano, a algunos más que a otros, pero eso no define el límite de lo que vamos a construir, nosotros definimos hasta dónde queremos llegar y cómo llegar; en el proceso perderemos herramientas o encontraremos nuevas, la perseverancia ha sido la razón por la cual mucha gente ha alcanzado el éxito y no tenerla ha sido la razón por la que tantos han fracasado en el intento. No quitar el dedo del renglón es un paso que siempre debemos seguir y mantener, porque la vida nos dio el contexto, nosotros debemos trabajar por cambiarlo o mejorarlo, y en ese esfuerzo nos daremos cuenta cuál es el objetivo que día a día nos otorgará alegría y el éxito en nuestra persona.

“La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”-Peter Drucker

