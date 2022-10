Planes educativos y amparos

Por: Fernando Sandoval Salinas

La iniciativa educativa del gobierno federal ha sido objeto de muchas críticas y descalificaciones. Me preguntan si estoy de acuerdo con éstas y contesto con un categórico no, y aclaro: como docente, como investigador y como ciudadano tengo mis dudas y señalamientos.

Sin embargo, en otra colaboración compartiré mis objeciones y aportaciones porque hoy lo dedico a revisar brevemente a una fuerza social y política que se mueve en torno a la acción educativa de la 4T desde la perspectiva de que cada expresión enfoca las cosas desde su punto de vista. Es lo que llamamos ideología: la generalización abusiva de un punto de vista particular.

En este sentido es evidente que el punto de vista dominante en tanto crítica descalificatoria es la que encabeza la coalición “Educación con Rumbo”, vinculada a partidos de oposición, quien fijó un posicionamiento “a favor de la calidad de la educación”, en contra del cambio curricular.

Nada habrá que decir en cuanto a su derecho a emitir su punto de vista, pero mucho hay que aclarar respecto a qué sector de la sociedad representan, y vemos nuevamente que forman parte de los sectores conservadores que durante muchos años han presentado posicionamientos retrógrados revestidos de una ideología de derecha.

Los ubicamos en contra de las reformas del presidente Benito Juárez con claros repuntes en la presencia de organizaciones contra la educación socialista y la educación sexual en la década de 1930; la reacción de las mismas organizaciones contra la distribución de los libros de texto gratuitos por parte de la SEP en la década de 1960, o el posicionamiento contra la educación sexual a través de la historia. Hoy, éstas y otras demandas reviven bajo un discurso que a su juicio pretende garantizar el derecho humano de los niños a la educación y a la igualdad.

Esta organización, al no poder reunir un amplio movimiento social, apeló a instancias judiciales para hacer avanzar sus programas particulares, o al menos frenar iniciativas progresistas. Han apostado por usar el derecho como arma legítima para cuestionar políticas que apuntan a la construcción de un sistema educativo más inclusivo y democrático, lo cual está bien, están en su derecho, pero cómo olvidar que los herederos de las fuerzas más retrógradas son precisamente quienes hoy se presentan con un discurso incluyente que en el fondo esconde una lectura economicista del proceso educativo y de sus efectos en las sociedades que no es otra cosa que la generalización abusiva de un punto de vista particular.

¿Qué resultados tendrá esta controversia? Espero que avancen las propuestas verdaderamente progresistas, pero en tanto me pregunto ¿Y otras fuerzas dónde están? ¿Cuándo aparecerán con claridad con su opinión y lucha más allá de declaraciones los grupos progresistas? ¿Y las instituciones de educación superior?

¿Y el sindicato de maestros?