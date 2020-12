Pobres partidos, pobres políticos

No me refiero a la pobreza económica de los políticos, porque la mayoría no la padece, sino a la pobreza en ideas y a la carencia de propuestas viables desde sus partidos para enfrentar la actual crisis más allá de confrontaciones partidarias y pleitos internos absurdos.

Me refiero a cómo juegan los partidos y sus políticos que están en un proceso de selección de candidatos para participar en las elecciones 2021 y cómo comprenden los equilibrios, negociaciones y disputas que componen la sociedad en que vivimos.

La ciencia política no ha resuelto a cabalidad si “la guerra es la continuación de la política por otros medios” o si “la política es la continuación de la guerra por otros medios”, pero sí explica con claridad el que si algún líder, partido u organización quiere gozar de poder legítimo, tienen que movilizarse para construir sentidos que la sociedad empodere como cuestiones que le interesen por ser parte de sus necesidades y aspiraciones. Para los partidos y sus políticos esta actividad de instituir sentidos compartidos es vital porque depende en parte su futuro y el otorgamiento de legitimidad para poder intervenir en la esfera pública.

A la fecha, los partidos que recién acuerdan aliarse para el proceso electoral del 2021 (PRI, PAN, PRD) unidos en 150 distritos electorales creen que sumando los resultados de dudosas encuestas rebasarán a Morena con una oferta que difícilmente dará sentido a los electores. Creen que sumando sus restos lograrán el triunfo, pero muestran la pobreza de partidos y políticos.

Morena, por su parte, con un 32 por ciento de las preferencias, no logra cuajar una propuesta clara más allá de ser el partido del presidente, por lo que apunta a presentarse el 2021 con ofertas limitadas frente a una ciudadanía urgida de sentidos compartidos.

A nivel local los partidos y sus políticos desde el marco de diversos conflictos y derivado de diferentes prácticas lejanos de dar sentido político a hechos sociales, reducen sus acciones al “choque” de bandos contrapuestos, como en una pugna de intereses egoístas de suma cero, hecho relativamente normal en una arena donde se dirime qué proyectos políticos tienen mayor o menor capacidad de seducir a sectores amplios de una sociedad encarnando el “bien común” y aspirando así legítimamente al poder político. Falta ver quién les creerá.

Desafortunadamente la actitud y conducta de los partidos ha sido una empresa claramente fracasada, pareciera que lograr el poder por el poder mismo es el único propósito, no se advierte otra idea, otra estrategia o propósito.

Preocupa el cómo ignoran la presencia de fuertes demandas de salud, economía y seguridad y desmotivan la discusión política en los temas que más afectan las condiciones sociales.

Preocupa su incapacidad para provocar sentido a la ciudadanía y respeto hacia sí mismos. Duele ver que prefieren hacer política a partir del odio y el aborrecimiento hacia el adversario.

Pobres partidos, pobres políticos, pobre pueblo huérfano de propuestas de sentido.