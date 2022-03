¿Qué es ser pobre? ¿Estar situado debajo de la línea de poder adquisitivo? ¿O ser pobre involucra carencias que tienen ciertos sectores de la población para responder a un número determinado de necesidades como la economía familiar, la salud, la educación y la participación social?

Responder estos cuestionamientos conduce a un viejo debate en torno a la pobreza. Discusión que orienta algunas opiniones a considerar que los elementos pertinentes a tal situación, como el estar enfermos y no contar con atención médica suficiente, no poder acceder a oportunidades educativas, no tener buen trabajo, no tener tiempo para participar socialmente, entre otras situaciones, lleva invariablemente a la reproducción de la pobreza, porque a los pobres se les priva de las capacidades básicas que debe tener cualquier persona para disfrutar de libertades fundamentales de la vida, lo cual lleva a apatía y resignación, y por lo tanto, dicen, el jodido siempre será jodido. La pobreza se reproducirá generacionalmente.

Encontramos también que esta forma de condenar a los marginados a serlo eternamente culpa a los pobres de su propia situación. Y aunque no se crea, todavía existen quienes sostienen que ser pobre es culpa de las personas que no cuentan con la necesaria ética de trabajo; no cumplen con las normas exigidas por la sociedad para vivir en armonía e ignoran la virtud de honradez y disciplina, dejando un lado el que la pobreza no se define por las características de la población a la que afecta, sino por el sistema del proceso que la genera.

La mención del debate acerca de la pobreza no es sólo porque existe, sino por el repunte de las necesidades en miles de personas y familias derivado de las consecuencias de la pandemia, la inflación, el desempleo, la informalidad, la guerra, pero principalmente por la ambición de las minorías privilegiadas por un enriquecimiento que hace de nuestra sociedad una de las más inequitativas del mundo.

La actual pobreza plantea nuevas preguntas como: ¿Rebasarán los pobres la eterna negativa de ejercer las capacidades básicas que debe tener cualquier persona para disfrutar de diferentes libertades en la vida? ¿Cómo? ¿Serán capaces de manifestarse como lo hicieron en 2018? ¿Se cumplirá la apuesta de AMLO con base en los pobres?

Cosas veremos, diría don Quijote.