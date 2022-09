Polarizando el desarrollo 

Por: Amín Anchondo

La eterna discusión entre el capitalismo y el socialismo se dispara tratando de responder a la pregunta de si existe o no una mano invisible que hace que el mercado se regule solo y genere prosperidad en la sociedad.

Esta discusión se basa en utopías sobre los resultados de ambos sistemas, porque nunca ha existido un ejemplo perfecto para un sistema como tal. Digo esto, porque en los países que predicamos tener un sistema de libre mercado, donde en teoría el gobierno no debería meter mano en la libre empresa, pues es parcialmente cierto. En México se tienen que pedir muchos tipos de permisos al gobierno para poder abrir un negocio. Incluso ciertos productos o servicios están reservados para el mismo gobierno o limitados (ejemplo: el alcohol, transporte público, etc.). El libre mercado no existe como tal. En todos los casos, el gobierno tiene una parte importante de regulación. Este tipo de análisis nos lleva a perder el miedo a pensar en un Estado regulador de la economía, pero la disyuntiva llega cuando pensamos en qué tanto debe incidir. No es el que meta mano o no, sino en qué tanto incide el gobierno. Esta discusión genera mucha división y controversia si se lleva a posiciones radicales.

Los extremos ideológicos sirven para estirar la liga hacia un punto, pero nunca servirán para llegar a acuerdos. Por eso debemos buscar las coincidencias, perdiendo el miedo a ciertas palabras o narrativas porque ahí podremos llegar puntos en común. La división sólo le sirve a unos cuantos que pretenden ganar elecciones porque posicionan marcas, personajes y narrativas pero no construyen el país que necesitamos.

En realidad, yo creo que toda la sociedad mexicana está consciente que tenemos que girar un poco el rumbo para poder contrarrestar la desigualdad y la pobreza que este país mantiene desde hace muchos años. Ahí hay un punto de coincidencia; por un lado llaman al Estado a redistribuir más la riqueza exigiendo al gobierno que intervenga y por el otro llaman a las empresas a ser socialmente responsables. Ambas narrativas llevan al mismo punto y es de lo que todas las personas deberíamos estar conscientes: Tenemos que mejorar la calidad de vida de todas las personas por medio de nuestras empresas. Si seguimos apostando a los extremos, vamos a entrar en una dinámica de cambios entre gobiernos extremos de izquierda y gobiernos de derecha. Me refiero a que un periodo ganará uno y luego el otro. Eso hace que se cambien las leyes cada seis años y se destruya lo creado por el anterior. Tristemente, esto está pasando en muchas democracias a nivel mundial. Esta dinámica sólo hace más lentos los avances y seremos rebasados por países que tienen gobiernos más estables en cuestión ideológica. Además, al polarizar ideologías se hace más difícil construir desde los centros. Por eso no debemos permitir que nos polaricen.

Dejemos a un lado ideologías radicales y centrémonos en pequeños, constantes y rápidos avances sociales. Sólo así podremos tomar un rumbo correcto y sustentable.