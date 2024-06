Policía Chihuahuense: Una corporación de excelencia

Erradicar el crimen y la violencia es una tarea compleja y de largo aliento. Sin embargo, hoy el llamado a toda la ciudadanía es a mantener la esperanza viva, porque la paz es un objetivo posible y necesario.

Todos los países del mundo que han logrado la institución del Estado de Derecho, han comenzado por configurar corporaciones de policía civil, que cuenten con condiciones laborales dignas y que ganen la confianza de la ciudadanía. Y justamente, aquí en Chihuahua nos hemos dedicado a transformar nuestra corporación en esa dirección.

Hoy, como nunca, nuestros policías cuentan con prestaciones que reconocen su trabajo y su entrega, pero, sobre todo, que protegen la integridad de sus familias. Nuestros elementos pueden aprovechar becas para que sus hijos estudien en las mejores instituciones públicas y privadas del Estado. Además, cuentan con la garantía de ser atendidos en las más reconocidas instituciones de salud en caso de un incidente laboral y, por primera vez en la historia de Chihuahua, los elementos de la policía estatal pueden aspirar a comprar su propia casa mediante un crédito bancario.

Sólo una corporación que trata con respeto y dignidad el trabajo de sus policías está en condiciones de exigir ese respeto recíproco y, sobre todo, el compromiso con la seguridad de todos. Como Gobierno del Estado, seguiremos trabajando para ofrecerles cada vez más beneficios y seguridad laboral a nuestros elementos. El camino de la dignificación, la modernización y la profesionalización es el único camino para consolidar el Estado de Derecho.

Recientemente, todo este trabajo nos ha traído un resultado muy importante en la historia de nuestro Estado: por primera vez, nuestra corporación recibió la certificación en Aplicación de la Ley y Comunicaciones de CALEA (The Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies)

Con ello nos convertimos en parte de un selecto grupo de instituciones de Seguridad Pública en el mundo, que cuenta con los procedimientos aprobados por las mejores corporaciones del globo para salvaguardar el Estado de Derecho y las certezas jurídicas.

Nuestro objetivo es que las familias chihuahuenses cuenten con una corporación modelo en donde cada elemento conozca y abrace la gran responsabilidad de portar las facultades del uso de la fuerza. Porque, sin duda, la característica esencial de una Institución de Policía eficaz es su apego irrestricto a la ley. Esta certificación avala precisamente el conocimiento, voluntad y confiabilidad de nuestros elementos para honrar siempre esta responsabilidad; y, por lo tanto, ser siempre garantes del Estado de Derecho y la paz.

Así mismo, celebramos la certificación de nuestro centro de comunicaciones C7, único en el país. La Plataforma Centinela dota a nuestra corporación de una herramienta tecnológica que incorpora los avances más recientes como la Inteligencia Artificial, de manera que hoy hace posible una vigilancia inteligente y estratégica para proteger a los chihuahuenses.

Un país pacífico sólo podrá ser posible cuando quien porte un arma esté obligado a conducirse de acuerdo a la Ley. Por lo tanto, este es el único camino posible para alcanzar la paz. No la desesperanza, no el pacto con el crimen, sólo el acatamiento de la ley. Porque sólo la transformación profunda de nuestras corporaciones policiales puede darnos la certeza de vivir, crecer y trabajar en paz.

En Chihuahua tenemos una corporación sólida y confiable, que todos los días sale a las calles y adopta a los chihuahuenses como su propia familia, se trata de cientos de mujeres y hombres que trabajan con la esperanza y la convicción de que un día no muy lejano, nuestro Estado gozará de la paz y la certidumbre que todos anhelamos. Esta certificación, así como todos los cambios que hemos alcanzado al interior de nuestra corporación en tan poco tiempo, son prueba de que, poco a poco, nos estamos acercando a esa realidad que queremos para Chihuahua.

Así que no nos dejemos engañar, no hay atajos ni soluciones mágicas. Este es el trabajo que Chihuahua necesita, este es el trabajo que México necesita para construir la paz.

Seguimos trabajando por nuestra seguridad, porque juntos si podemos.