Política experimental

Por Agustín Pérez Reynoso





La Cuarta Transformación (4T) conduce a los hombres y no es conducida por ellos, bajo el ímpetu de una revolución que, como movimiento político, debe producir un determinado efecto en un determinado tiempo. No encarna el juicio común de una colectividad orientada por instituciones creadas en procesos espontáneos de adaptación y evolución que conservan memoria y conciencia colectiva, y que así, otorguen valor y responsabilidad a la voz del pueblo. Bajo un régimen semejante, la multitud nunca obtiene lo que quiere, siempre acepta, pero jamás escoge.

¿Tenemos que llegar a decir que en México los particulares son libres, no existe esclavitud, hay libertad para vivir donde se quiera, para viajar, comerciar, elegir profesión, adquirir, disponer de bienes, heredar, etc.? Si la república está en la capital y el resto de México es súbdito de la república, no parece el triunfo del pueblo. El entusiasmo y fanatismo, que dieron la bienvenida al partido en el poder, no son estados durables, fatigan enseguida a la naturaleza humana, y la apatía, el abatimiento y la indiferencia siguen siempre a los grandes arrebatos de esperanza.

La revolución quiere hacer todo contra los hombres y contra todas las probabilidades. No edifica sobre verdades que los hombres han creído en todos los tiempos. Prefiere al niño, al loco y al ausente para ignorarlos. El pueblo siempre será un niño, demente y ausente si los tutores tienen la opción de ignorarlos. La originalidad radical de la 4T es que necesita de intermediarios y enemigos para ser aceptada por nuestra cultura. La guerra le da vida, luego la paz la matará. Por eso, no hay castigo que no purifique, no hay desorden, que el amor eterno no vuela contra el principio del mal.

La religión es el aglutinante último y resolutivo de las sociedades históricas, el puente entre su pasado y su futuro. El régimen actual busca ser una religión, porque todas las instituciones imaginables, si no reposan sobre una idea religiosa, son efímeras. Pero, lo único que puede penetrar nuestra cultura milenaria será una verdad universal comprobada, que nos haga civilizados, es decir, que nos haga mejores y más felices. Si es destruida una sociedad histórica que es, ante todo, comunión de valores, convicciones y sentimientos, no puede llamarse un proyecto transformador.

El rango de un criterio de verdad de una colectividad es superior a la razón individual, pues ni el mal ni el error pueden alcanzar la perennidad y la universalidad de lo que ha penetrado en las tradiciones que actúan. Un individuo triunfará, por un instante en el tiempo, sobre el alma de una nación, pero nunca podrá cambiar su esencia por siempre. La República Mexicana no vivirá, donde la naturaleza nada tiene que ver con los movimientos que son violentos, ficticios, y no exista economía de medios, sin equilibrio, y sin el silencio de la simetría, que anuncia que el orden de las cosas pueda durar.

No hay más que una política buena, como una buena física: la política experimental, como afirma el teórico Rafael Gambra junto a Joseph de Maistre. Si la doctrina económica no funciona, hay que modificarla, mejorarla o, simplemente, desecharla. Dar por irreversible un modelo político experimental fallido favoreciendo al Ejército con opacidad, favores discrecionales, impunidad y sustituyendo a los mandos civiles, es una locura. Nada más ajeno a cualquier género de democracia, con independencia de las ventajas iniciales que se tengan. agusperezr@hotmail.com

