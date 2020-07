Política y condición humana: los Lozoya

El miércoles 3 de octubre de 1956 se publicó una “carta abierta” en El Heraldo de Chihuahua titulada: “Adiós Lozoyita”. La signó el Dr. Francisco Heyras con aval de un grupo de profesionistas. Se reclamaba al gobernador interino, general Jesús Lozoya Solís, el abandono en que tuvo a sus amigos, profesionistas e intelectuales de Chihuahua a partir de que asumió la gubernatura estatal.

Lozoya Solís fue distinguido por la élite económica del estado para suplir a Óscar Soto Máynez, quien perdió la garantía de la misma al entrar en conflicto con parte de las jerarquías económicas urbanas y especialmente con los ganaderos. Lozoya estuvo al frente del gobierno estatal durante 14 meses.

Jesús Lozoya Solís realizó una impecable gestión administrativa. Llegó precedido de un gran prestigio profesional y académico para participar en los gobiernos priistas que gozaron de una sostenida expansión económica en el estado por lo menos de 1940 a 1960 caracterizada por puertas abiertas y estímulos a la Iniciativa Privada, y continuó con la línea de los gobernadores de Chihuahua de la época que se distinguieron por un “profundo conservadurismo que no ocultaba su interés por apuntalar los negocios de las nuevas élites urbanas”.

Al retirarse del gobierno de Chihuahua se reintegró a sus labores académicas y médicas, pero, sin duda, fue cabeza de una dinastía política cuya continuidad se personalizó, primero en su hijo Emilio Lozoya Thalmann y luego con su nieto Emilio Lozoya Austin quien hoy se encuentra en el ojo del huracán de la justicia de la 4 T.

De todo esto surgen algunas reflexiones: primero, ante el descrédito y la desgracia en que cayó el último eslabón de la familia Lozoya cabe preguntar: ¿Qué desearon? El placer, la alegría, la felicidad -la riqueza ya la tenían-. Alguien dirá: las tres cosas van juntas, o tal vez: ninguna es nada sin las demás. Quizás ser felices pensando en disfrutar y regocijarse, y que no se acabe. Pero los filósofos dicen que ser feliz es tener lo que deseamos, pero si el deseo es carencia, yo sólo deseo por definición lo que no tengo, entonces ¿Cómo podría ser feliz? Tal vez Lozoya Austin sufría por varias carencias y cuando las subsanó ya no las deseaba y la misma sed de la vida lo mantuvo siempre en vilo.

Tal vez fuera mejor seguir siendo honorables profesionistas y empresarios para evitar reproches como los que le hicieron a su abuelo en 1956: “Adiós Lozoyita, créeme que lo hago con tristeza, ya no te invitaremos a nuestras reuniones médicas; vendrás después, pero ya no serás Lozoyita; serás el doctor y general Jesús Lozoya Solís: Tú destruiste en 14 meses el ídolo que formamos en 20 años”.

Esta afirmación bien podría aplicarse a Lozoyita III quien podría haber continuado en la vida académica y en la Iniciativa Privada de forma brillante, pero prefirió el poder con las consecuencias harto conocidas.