Políticos, mentiras y elecciones

Seis meses de este 2020. Los partidos políticos y sus posibles abanderados transitan en definiciones, pugnas internas y con cierto cuidado para no caer en delitos electorales.

En tanto surge un cuestionamiento: ¿Qué van a ofrecer al electorado en el contexto que actualmente vivimos?

Sería bueno que pensaran en la idea de dos tercios creada en la década de 1980 por Peter Glotz, el político que invitó a reconocer la división entre "garantizado" y "no garantizado" que privaba en la sociedad europea de fines de siglo pasado y que hoy pensando en México, el tercio o más de la sociedad que queda afuera sufre formas de desigualdad completamente nuevas y diferentes. De ahí que sea válido preguntar:

¿Qué van a ofrecer frente a la embestida del virus con su secuela de desamparo médico, informalidad laboral, despidos masivos, incertidumbre educativa y la inseguridad alimentaria prevista?

¿Qué van a sacar de la manga para convencer a miles y miles de posibles votantes sin acceso al jabón y el agua potable?

¿Qué van a cacarear para adherir a ciudadanos despojados de sus recursos para salud y educación por generaciones de políticos, empresarios y factureros ausentes de escrúpulos y enriquecidos con los presupuestos públicos?

¿Qué van a ofrecer al 84 por ciento de la población mexicana que no tiene seguridad laboral o un sueldo que les permita satisfacer las necesidades de su familia, o al 61 por ciento de los mexicanos que viven en condición de pobreza moderada, pero que creen que son clase media?

Éstas son una mínima parte de muchas preguntas que la actual situación exige responder a los políticos que, por ejemplo, pretenden gobernar Chihuahua.

Hasta donde se advierte parece ser que seguirán con los viejos recursos de manejo de emociones con bloqueo de la razón, especialmente desde las redes sociales, sin atisbar que vivimos y viviremos en una realidad extraordinariamente cambiante en todos los órdenes. Una realidad que se convierte en territorio inexplorado con grandes riesgos sociales de explosión incontenible.

Creo que es momento de cambiar las formas de hacer política. De admitir que mentir no sólo significa algo que no es cierto, sino también hacer promesas que se sabe que son inviables. De reflexionar sobre el quehacer en la era de las redes sociales que se han convertido en especialistas en fomentar el odio y lanzar promesas que duran el tiempo de un día para recolectar Me gusta.

Creo que la prueba de la realidad, tarde o temprano, vendrá para todos los políticos. Y a menudo son dolorosos para quienes tienen que enfrentarlo: los supuestos líderes que parecían proyectados a un éxito duradero desaparecen en unos pocos meses si no asumen que estamos frente a otras realidades sumamente cambiantes.

Frente a esta situación, cabe otra pregunta ¿cuánto contribuirán los medios de comunicación a informar objetivamente? No soy ingenuo y entiendo los aprietos de hacer buena cobertura en este mundo no tan cristiano, pero creo que el periodista de vez en cuando debería señalar las mentiras de los políticos aferrados al manejo oprobioso de emociones.