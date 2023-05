Ponen en peligro a México los acelerados legisladores del Peje

Por: Gabo Díaz

Los legisladores de Morena no nos representan a los mexicanos, representan únicamente los intereses de una sola persona, de “ya saben quién” y con la salvajada de aprobar fast track las reformas que ponen en riesgo la producción minera en el país o la Financiera Rural, queda en claro que tenían mucha prisa de hacer lo que les decía su patrón, sin darse cuenta del daño que hacen a la ciudadanía.

No les preocupa nuestro país, desaparecieron instituciones, pisotearon leyes para que el presidente se haga de más poder. Por eso decimos que este gobierno federal sigue al pie de la letra la estrategia de las dictaduras: reformar leyes a placer del líder, por encima de la misma Constitución.

Con la aprobación al vapor de iniciativas, el presidente sólo comprueba que metió las narices en la división de poderes, y vemos que la sed de venganza contra las instituciones que tanto nos han costado echar a andar a todos los mexicanos, provocará una gran crisis en el país.

Recordemos que desaparecieron el Seguro Popular para crear al Insabi, que cancelaron, pero sobrecargan al IMSS, de por sí un dolor de cabeza para los mexicanos; enterraron a la Financiera Rural y los mexicanos no tendremos créditos para compra de maquinaria o financiamientos para actividades productivas.

No conformes con eso, deshicieron el Conacyt, para poner en manos de las fuerzas armadas el control sobre avances científicos e investigación, esto nos hace pensar en los pasos que aplicaron las dictaduras en Centroamérica para el uso del Ejército contra las y los ciudadanos.

No hubo discusión o algún tipo de análisis de los daños de aprobar las iniciativas a ciegas, cientos y cientos de hojas no fueron analizadas y sin más ni más aprobaron pasar los ingresos turísticos pasan a administración del Ejército para el Tren Maya, desapareciendo un fondo tan importante como el Fonatur.

Lamentable que se aumentan las facultades de Sedena sobre el espacio aéreo, además sepultan las reglas para el remate de bienes nacionales, en tanto que la Secretaría de la Función Pública, encargada de las compras de gobierno, que ahora será juez y parte.

Ahora el gobierno de Morena quiere avanzar en desarticular y desaparecer las funciones del INAI, lo que nos comprueba que quieren encubrir la corrupción en la cúpula y fomentarla.

Pero también debemos celebrar por la invalidez que dio la Corte al Plan B, y lo que le decimos a Morena es que deje de experimentar con nuestro país: seguiremos en la batalla legal para demostrar que estamos con México y le decimos al Peje que México se defiende.

Es una vergüenza y reto para los mexicanos que al presidente no le haya quedado claro que su Plan B, no fue aceptado y ahora amenaza con un Plan C, como si nuestra democracia fuera plato de segunda mesa.

Dice el presidente vamos al Plan C, y llama al voto, pero amigo es lo que nosotros queremos, lo que te hemos dicho vamos a los votos, a las urnas, al INE no lo toques.

Andrés Manuel, te decimos y exigimos que respetes la voluntad de los mexicanos, queremos que nuestros votos nos lo cuente un organismo imparcial, un árbitro que ha pitado muy bien las elecciones en estos casi 30 años de existencia.

¡Ah! pero López Obrador querías controlar las elecciones como lo hacía Bartlet hace 50 años, que ahí lo tienes en tu gabinete.

El gobierno de López es el de las preocupaciones, AMLO ya desapareció los fideicomisos, se acabó el dinero y le sigue metiendo mano al cajón federal a la vez que la recaudación de impuestos va de mal en peor con esta administración y por eso no fluyen recursos a los estados y sólo hay para sus tres obras faraónicas, otra alerta de la que hay que preocuparse.

Por un lado presume ventajas falsas del dólar barato, pero tenemos la peor inflación desde hace más de 20 años, productos básicos al alza y a más de la mitad de los mexicanos no se completan para la canasta básica.

Urge sacarlos del gobierno lo decimos con toda seguridad, en el PAN recuperaremos el Estado de derecho y cambiaremos el rumbo del país, porque todos merecemos un buen gobierno que vea por todas y todos y no sólo por sus cercanos.