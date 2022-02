Por el bien común

Por: Sebastián Sáenz Nieto

La política a través de su discurso, enseñó al pretendiente a pararse firmemente en los quioscos frente al mitin, levantar el dedo y prometer combate.

Enfrentamiento con la pobreza que gracias al cine de oro mexicano se convirtió en un símbolo de felicidad, con el adversario y con la corrupción.

Aunque con el paso de los años, hemos podido ser testigos de cómo la mercadotecnia fue cambiando esta homilía dejando fuera palabras como ¨combatir¨ y ¨luchar¨ para darle más cabida al amor. Amor a mi municipio, a mi estado y amor a mi país. Lo cual no está mal, puesto que es la manera en que los aspirantes demuestran el estar alimentados de lo mismo que ¨Pepe el toro¨, de eso mismo que la raíz absorbió con nuestros abuelos y que hoy se encuentra en nosotros como fruto. El nuevo discurso político en su alegoría bíblica realiza una transición entre el candidato castigador, al candidato amoroso y bondadoso con su pueblo; sin embargo, una vez en la silla ¿se conserva aquella promesa llena de ternura y pasión?

En estos días nos permitimos ver al amor tomando el sol. ¿Dónde quedó San Valentín en la gobernanza?

Aquí van algunos consejos para recordarle a nuestro país lo mucho que lo amamos y que estas fechas de amor y amistad no queden desapercibidas:

Primero, haremos todo lo posible para que no silencien al sexto periodista del año y tampoco atacaremos públicamente a los que quedan por sacar nota de una casa gris que ni es nuestra o ¿será que tenemos miedo de que nuestro evangelio esté lejos del ejemplo que damos? Aceptaremos nuestros errores y el tiempo que utilizamos en culpar a los demás, se invertirá en corregirlos. Lo siguiente, será eliminar en su totalidad aquel discurso de odio que genera una división en la población. A un buen líder no le gusta ver a su equipo pelear, similar a la tristeza de una mamá cuando sus hijos discuten. El fanatismo nos ha llevado tan lejos que incluso nos hace perder relación con amigos y miembros de la familia. El problema es que fuimos programados para siempre querer tener la razón (no hago referencia a ningún color de bandera).

Vamos a darle duro en políticas publicas para que en un futuro el asistencialismo ya no sea necesario, vamos a dar cachetada con guante blanco a todos aquellos que forman una mafia y quieren derrocarnos, demostrémosles que se equivocan.

Si en el pasado nos hicieron muecas ¿Qué más da?, no permitamos que el rencor nos desvíe de una buena gobernanza. Hagamos equipo con aquellos que compartan el mismo objetivo que nosotros: darle a nuestros hijos y nietos un lugar digno para vivir, un lugar que no conozca feminicidios, corrupción, libre de expresión y de elección, con más áreas verdes protegidas, con un mejor sistema educativo, con más oportunidades de crecimiento y más conciencia social.

Un gobernante admirable es aquél que no permita una polarización en la sociedad, que no deje a sus sentimientos interponerse, predique con el ejemplo y que esté dispuesto a trabajar en conjunto por el bien común.