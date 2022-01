Por el talento chihuahuense

Por. Marco Bonilla

Chihuahua posee capital humano altamente competitivo en todas las áreas laborales y del conocimiento. Año con año egresan miles de estudiantes de una amplia diversidad de profesiones, que se ofertan en las distintas universidades y tecnológicos de nuestro municipio que, al ser la capital y residencia de los poderes del Estado, nos da la posibilidad de albergar una mayor oferta académica.

El pasado jueves 27 de enero asistí a la reunión del Consejo de Desarrollo Regional (Coder) Chihuahua centro, donde tuve oportunidad de exponer a los líderes empresariales que lo conforman el proyecto del Chihuahua que vamos a materializar, todas y todos, en los próximos años a través del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024. Durante la sesión se abordó uno de los elementos que nos abona a la situación de la capital en la ruta de la competitividad: la “retención de talento”.

Quedó claro que las cabezas del sector productivo están dispuestas a poner de su parte para que ese elemento sea una realidad en aumento; que cada día sean más los que decidan quedarse y desarrollar sus habilidades profesionales en las compañías y centros de negocios que invierten en Chihuahua capital.

Son cientos los profesionistas que se trasladan de otros municipios del estado hasta aquí, con la seguridad de encontrar una plaza laboral que se adecue a sus expectativas, lo que exige de nosotros, servidores públicos, un poder de convocatoria que sume a todos los involucrados en el panorama laboral y económico para que las oportunidades sean cada vez más y mejores.

Ser parte de una generación joven, de la generación del relevo, no sólo me compromete con los jóvenes, sino que me permite encabezar una gestión con mayores niveles de empatía, gracias a que hablamos el mismo idioma y el ideario que compartimos también es el mismo; nos tocó vivir tiempos donde todo sucede de manera rápida, lo que nos exige una mayor preparación y un mayor número de herramientas para la carrera del día a día.

Retener el talento chihuahuense es que Luis, que estudia Ingeniería Aeroespacial, y lo está haciendo con excelencia, reciba una oferta de trabajo durante la última etapa de sus estudios para que al finalizar tenga la certeza de un espacio laboral que le permita desarrollar su proyecto de vida con mayor estabilidad; que Fernanda, que está estudiando Ingeniería Industrial, sepa que sus sueños de realizarse como una profesional son posibles gracias a que más empresas nacionales y extranjeras ven en Chihuahua el mejor lugar para capitalizar sus proyectos de inversión.

Las y los jóvenes de Chihuahua se cuentan por miles, pero no son sólo una cifra, antes que todo son historias de vida, rostros con nombre que habitan el anhelo de un mejor presente para mejorar su futuro con base en el trabajo y el esfuerzo.

Sé que la vida de estudiante no es sencilla, que es una lucha diaria en contra de muchos factores que no siempre están de nuestro lado. Reconozco el gran esfuerzo que ponen en sus estudios, y lo hago empeñando mi palabra desde los hechos: trabajar para que Chihuahua sea el foco de inversiones que generen empleos con valor agregado, y espacios altamente calificados para que el talento chihuahuense decida no sólo quedarse, sino apostar por un futuro brillante y prometedor en esta tierra que con sinergias como ésta, seguirá marcando la pauta y dando norte a todo México.