¡Por la defensa de nuestros derechos!

El respeto a nuestros derechos no solo implica alzar la voz, implica actuar en congruencia a una actitud propositiva y constructiva.

Al asumir como dirigente de la Sección 8 del SNTE, tenía claro que también asumía la responsabilidad de dar cauce y solución a las múltiples y diversas problemáticas que aquejan a nuestro gremio sindicalista, sabía que no sería una tarea fácil, los obstáculos son tanto inciertos como incontrolables, pero también, al protestar el cargo lo hice bajo el cobijo de mis compañeras y compañeros que conforman este gran sindicato, ahí entendí, que cualquier reto lo afrontaríamos juntos y de la mano, en unidad y con profesionalismo, lo cual me hace sentir sumamente orgulloso, pues soy parte de algo mucho más grande que mi propia existencia, somos una generación de nuevos luchadores sociales que no solo actuamos en apego a las leyes del hombre, sino que además, lo hacemos en aras de buscar un diálogo constructivo y propositivo con base en cada uno de los argumentos que dan vigencia a nuestros planteamientos.

Cada uno de los movimientos que hemos realizado han estado abiertos al escrutinio social, y como nunca antes, hoy es palpable una sinergia entre los trabajadores de la educación y la sociedad, pues la esencia de nuestras exigencias representa las exigencias de cada chihuahuense.

Hoy en día, recobramos nuestro espíritu, anteponemos a cualquier interés personal nuestra premisa de “Por la Educación al Servicio del Pueblo”, retornamos al origen, pero de una forma más transparente, dinámica y objetiva, lo cual sin duda nos conduce a un próspero futuro, pues las miles de voces que se han alzado al unísono, han conseguido grandes beneficios para los más necesitados.

La sociedad de la cual formamos parte continuamente se construye y reconstruye, la evolución es constante y no perdona el tiempo, cada día nos reinventamos en nuestra forma de hacer política para priorizar la educación como una verdadera política de estado y no como una política sexenal, ante ello, en diferentes ocasiones nos pronunciamos así en las aulas como en las calles, no fuimos ni seremos permisivos de quienes con un profundo desapego pretenden lacerar la gran obra de José Vasconcelos y otros precursores de la escuela pública, pues la misma, representa los más grandes sentimientos de la nación.

De la misma manera, férreamente nos empeñaremos para salvaguardar nuestro derecho constitucional de la protección a la salud, ante un tema tan delicado seguiremos aportando nuestros recursos y trabajo, tal como siempre lo hemos realizado, y no lo expreso como un hecho de referir, sino como una muestra más de nuestra disposición y apertura, en días pasados con claridad y respeto hicimos evidente lo olvidado por algunos, hicimos presente lo que otros dejaron en el pasado e hicimos valer nuestra salud como derecho universal.

Cada una de nuestras demandas a lo largo de estos casi 2 años de gestión sindical, han dejado de manifiesto el profesionalismo con el cual se conducen las y los trabajadores de la educación, el radicalismo no forma parte de nuestra esencia, como tampoco lo forma la ingenuidad y el conformismo, sabemos que aún falta mucho trabajo por realizar, pero con el firme y único propósito de servir a Chihuahua y a México seguiremos adelante con el apoyo de todas y todos ustedes.

El magisterio ha renacido, el magisterio está unido, el magisterio seguirá adelante, pero no olvidará los incumplimientos.





Prof. Eduardo Antonio Zendejas Amparán

Secretario General de la Sección 8 del SNTE

eduardozendejassnte8@gmail.com