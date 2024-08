Por la víspera los conoceréis

La víspera significa lo que es antes de, es decir que por cómo se ve en el día o la semana o el mes anterior, puedes ir viendo cómo sucederá el día que llegue el acontecimiento. Lo anterior con respecto a la señora Claudia Sheinbaum Pardo (apellidos nada mexicanos), quien anda en las vísperas de tomar posesión de presidenta, según se dice, sin pruebas que lo demuestren.

La señora Sheinbaum ya no es candidata, ya que después de la elección, ningún candidato lo sigue siendo, de acuerdo con la legislación electoral, pero en el caso que nos ocupa, tampoco es presidenta electa, porque las autoridades electorales no le han entregado su constancia de mayoría, porque esto sucederá en el momento en que las autoridades electorales terminen de resolver todas las controversias y quejas de la elección presidencial, que son muchas, dadas las irregularidades que se encontraron en la pasada elección.

¿Entonces qué es la señora Sheinbaum? Es una ciudadana como cualquier otra, ya que dejó de ser candidata y todavía no es presidenta electa, sin embargo, todas sus acciones en la víspera a que llegue el 1ero de octubre, que es la fecha en que deberá tomar posesión el nuevo presidente o presidenta, nos señalan lo que puede ser su gobierno.

¿Entonces por qué está nombrando a su gabinete o con qué autoridad? Con ninguna autoridad, salvo que el mensaje en las vísperas es de que voy derecho y no me quito, yo gané y no necesito que nadie me reconozca, ya me reconoció el mesías tropical y con eso me basta y sobra, es decir que no me vengan con que la ley es la ley, como dice el mesías tropical y de quien recibe todas las órdenes.

Muchos de los nombramientos son anunciados primero por Obrador y luego por ella, como es el caso del último nombramiento, de Zoé Robledo, director general del IMSS, a quien primero el mesías lo subió a lo más alto como si el Seguro Social anduviera bien, siendo el caso que cada día está peor, es el 1er lugar en quejas, por falta de instalaciones, de medicinas, los elevadores no funcionan, la gente se muere esperando que le hagan una cirugía.

Por otro lado, llevan ocho giras hasta la fecha, juntos Obrador y Sheinbaum, no sabemos si éste está terminando de adoctrinar y diciéndole como él acostumbra, “no me le muevas a esto, ni un punto, ni una coma”. Además, que la presenta públicamente como la presidenta, siendo el mismo mensaje, ella es y punto, independientemente de lo que determinen las autoridades electorales, porque yo soy la ley.

Si por las vísperas sacamos los días que vienen, el panorama es de una tormenta, ya que el que va a seguir mandando es el mesías tropical, desde su rancho, pero tengo la firme esperanza que la señora Sheinbaum va a sacudirse este pesado lastre que le está ocasionando señales que yo creo que son equivocadas.

Espero que en esta ocasión no conozcamos por las vísperas y que el país retome el rumbo perdido en este sexenio.

Lic. Contador Público, Presidente de Grupo Mathasa y Consejero Estatal Vitalicio Del PAN

