Por lo que somos y fuimos

Por: Roberta Cortázar

Las relaciones entre los seres humanos son tan constructivas o complicadas como se quieran hacer. Unas empiezan, otras terminan y están las que duran casi toda la vida.

Algunas llegan a su fin abruptamente, otras se van deteriorando poco a poco, y algunas son intermitentes entre tener contacto y no, entre estar en paz o en guerra.

Ser agradecido con lo que se recibe o recibió en una relación es reconocer las aportaciones del otro, tanto las positivas como las negativas, porque aprendemos de las dos. Somos maestros unos de otros con virtudes y defectos.

Ser padres es para toda la vida y para conservar esta valiosa relación, los papás dan ejemplo de lo que quieren recibir. Si dan amor, eso recibirán, si se rigen dentro de la verdad, les darán certeza a los hijos en un ejemplo claro de honestidad, si los padres hacen equipo con sus hijos, se formará esa fuerza de apoyo incondicional. En fin, lo que se siembra se cosecha siempre.

Los esposos perduran en su compromiso cuando a través del tiempo reciben las nuevas etapas con la apertura de cambiar para adaptarse a la ausencia de lo que se tuvo y ya no. Se necesita creatividad para darle nuevos bríos a lo que queremos para toda la vida.

Pero cada vez hay más divorcios y nuevas maneras de lograr la paternidad o maternidad a distancia. Los que fueron marido y mujer aún separados seguirán siendo papá y mamá. Se presentarán momentos en que se requiera la presencia de los dos para cuestiones de los hijos, y aunque es una situación muchas veces incómoda, puede ser madura. Los vínculos familiares son muy fuertes, las emociones brotan en cada miembro según su experiencia, su temperamento, sus sentimientos, así que es de sabios ser prudentes con aquellos que siguen siendo: los hijos. Por otro lado, los que fueron esposos, y por lo que tuvieron y lo que vivieron, se podría esperar un respeto por la trayectoria de amor ¡Ya no somos, pero fuimos! Y lo mínimo es honrar con empatía, prudencia y consideración al otro ¿Por qué? ¿Para qué? Para seguir promoviendo el ejemplo de respeto a los hijos. Por lo que fuimos te consideraré, y aún en mi nueva vida y relaciones me pondré en tu lugar y evitaré situaciones incómodas. ¡Ya somos historia en lo referente a pareja, pero seguimos en la trayectoria de educar y dar ejemplo a esos que decidimos traer al mundo!

Para que una relación permanezca es indispensable que haya contacto, una llamada, un detalle, un te amo, un te extraño, un te quiero ver y hablar de los pendientes, de los malentendidos, un decir lo siento, perdóname, no fue mi intención, etc. Pero si se deja a la deriva la comunicación las cosas se enfrían, se percibe que no hay interés y empieza el alejamiento. Y quién mejor que los padres en dar el ejemplo de madurez, valentía y entereza para enfrentar cada situación con lo que se requiera.

Tan complicado o sencillo como lo queramos hacer, tan elegantemente respetuoso o egoístamente tortuoso como lo queramos llevar. Tan inteligente o estúpidamente como lo queramos manejar.

ROBERTA CORTÁZAR B.