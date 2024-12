¿Por qué la ciudadanía estadounidense votó como lo hizo?

La respuesta a esta pregunta ha sido tema de análisis durante las últimas semanas en los principales medios estadounidenses e internacionales. La mayoría de los comentarios se amparan en los sondeos y encuestas de salida, y coinciden en un elemento como el de mayor peso a la hora de la definición del voto: la situación económica y en particular el nivel de inflación. Se cumple una vez más aquella famosa frase empleada por Bill Clinton, pero acuñada por James Carville, su estratega de campaña, para la exitosa contienda presidencial de 1992: "It’s the economy, stupid". Y es que, la condición del bolsillo sigue siendo la principal preocupación de las y los estadounidenses. Un sondeo arrojó que el 76% de las personas consideraban que la situación financiera de su familia había empeorado en los últimos cuatro años; de éstas, el 81% votó por Donald Trump; mientras que del 24% que creían que había mejorado, el 82% eligió a Kamala Harris.

Otro factor decisivo para decantarse por Trump, fue la percepción en cuanto al liderazgo de los contendientes. La mayoría de las personas votantes dijeron que Trump era un líder fuerte, poco menos de la mitad afirmó lo mismo sobre Kamala Harris. Entre la población hispana este elemento fue más significativo que en la elección pasada, ahora 6 de cada 10 hombres hispanos describieron a Trump como un líder fuerte, en comparación con el 43% que dijo eso en 2020. Aproximadamente la mitad de las mujeres hispanas dijeron que Trump era un líder fuerte, frente al 37% de hace cuatro años.

En relación al origen étnico de las personas votantes, una encuesta realizada a más de 120,000 votantes a nivel nacional, mostró que 8 de cada 10 que eligieron a Trump, eran personas de raza blanca, aproximadamente las mismas cifras de 2020; en cambio, dos de cada tres votantes de Harris lo eran. En un país donde la población blanca supera el 60%, tener la preferencia de este grupo poblacional es un factor casi determinante. Respecto a la población latina, en números absolutos, ésta se inclinó por Kamala Harris, aunque Trump obtuvo un avance histórico en este grupo.

Otro sector de la población donde creció -poco, pero a la alta- el apoyo para el republicano, fue el de las mujeres. Harris tuvo un desempeño modestamente por debajo en comparación con Biden en 2020, pues aunque recibió el 53% de los votos frente al 46% de Trump, en la elección de 2020 Biden ganó el 55% de los votos de las mujeres. Aún así, la candidata Harris mantiene el apoyo de las mujeres negras y latinas; lo que confirma una vez más lo dicho anteriormente por quienes estudian los movimientos de mujeres, la idea de una hermandad en la que las mujeres se mantienen unidas por su género es sólo un mito, …no privativo de aquel país.

Otro dato significativo es el avance del republicano en el electorado hispano, el cual se concentra de forma impresionante entre los hombres jóvenes menores de 30 años, donde Trump ha ganado 27 puntos en cuatro años, con el 58% de los votos; principalmente en condados de muy alta mayoría hispana.

Finalmente, dos temas que fueron ampliamente abordados por ambas candidaturas y que no tuvieron un peso relevante en los resultados fueron el aborto y la inmigración. Por lo que respecta al tema del aborto, éste fue un factor clave sólo entre las personas votantes que ya contaban con una opinión muy firme sobre éste. Los resultados de la elección mostraron que no se logró conducir a las personas partidarias moderadas del aborto a votar por el partido demócrata, de hecho, los votos de este grupo se repartieron a partes iguales entre los dos candidatos, un 49% para cada uno. Lo mismo ocurrió en el sector de la población que aspiraba a medidas más restrictivas para las personas inmigrantes, sus preferencias no fueron significativas a la hora de la definición del ganador; como sí lo fue la economía.