¿Por qué San José tiene Corazón de Padre?

Me parece que hay que conocer la Carta Apostólica llamada “Patris Corde”. Se refiere a San José, al que el papa Francisco lo llama “Con Corazón de Padre”. Es un librito que ayuda mucho a conocer a San José. Este es un resumen.

Esta carta tiene un índice que trata estos temas: 1) Decreto Penitenciaría Apostólica; 2) Carta Apostólica Patris Corde; 3) Las Oraciones a San José; 4) San José y los papas. Daremos unas ideas de cada parte.

1.- Decreto de Penitenciaría Apostólica: Concede indulgencias especiales con ocasión del Año de San José, convocado por el papa Francisco para celebrar el 150º aniversario de la proclamación de San José como Patrono de la Iglesia universal. Se concede indulgencia plenaria: a) A quienes mediten 30 minutos la oración del Padre Nuestro: b) A los que hagan una obra de misericordia corporal o espiritual, c) Por el rezo del santo rosario en familia o en noviazgo; d) A quien invoque la protección de San José Obrero, e) Por orar de todos los cristianos que padecen una forma de persecución, f) Un acto de piedad el 19 de mayo, g) A los impedidos a salir del hogar: ancianos, enfermos, agonizantes.

2.- “Patris Corde” es el nombre del documento. Da el papa nombres a San José como padres, y los explica: 1. Padre amado, 2. Padre en la ternura, 3. Padre en la obediencia, 4. Padre en la acogida, 5. Padre de la valentía creativa, 6. Padre Trabajador, 7. Padre en la sombra.

3.- Oraciones a San José. Son Oraciones de los papas y de los Padres de la Iglesia. Estas son las oraciones que lista el documento: 1) A San José, patrono de la Iglesia universal, de Beato Pío IX; 2) Virginum custos, del Beato Pío IX; 3) A ti oh San José, de León XIII; 4) Letanías a San José, de San Pío X; 5) San José Obrero, de Pío XII; 6) Oh San José elegido por Dios, de San Juan XXIII; 7) San José Patrono de la Iglesia, Pablo VI; 8) San José, contigo, a través de ti, de Juan Pablo II, 9) Acto de Confianza a la intervención de San José, del papa Francisco; 10) Custodio del Redentor, del papa Francisco; 11) Glorioso Patriarca, del papa Francisco; 12) Consagración a San José, de San Carlos de Foucauld; 13) Glorioso de San José, de Francisco de Sales; 14) Tu Nombre, es el consuelo de los mortales, del beato Bartolo Longo; 15) Alabanza a San José, del beato Bartolo Longo; 16) Postrados a tus pies, de beato Bartolo Longo; Oh Gran San José, de beato Bartolo Longo; 17) Te saludo, José. De San Juan Eudes; 18) Acuérdate de nosotros, San Bernardino de Siena; 19) Acto de Consagración de Italia a San José, Stefano Lamera; 20) Oh José dulcísimo; 21) Oh San José; 22) Para obtener una vida santa; 23) Para obtener un favor especial; 24) Para obtener la armonía familiar; 25) Por una persona enferma; 26) Por las causas difíciles.

4.- San José y los papas: Pío IX, León XIII, Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, San Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, papa Francisco.

Conclusión: La Exhortación Apostólica “Redemptoris custos” del papa Juan Pablo II, sobre la figura de la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia, quiere recordar a todos los creyentes que desde los primeros siglos, los Padres de la Iglesia, inspirándose en el Evangelio, han subrayado que San José, al igual que María, se dedicó con gozo a proteger la Iglesia.