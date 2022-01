Conocí a un grupo de jóvenes en una playa de Nayarit y platicamos del problema de la basura. Estábamos en un lugar donde había contenedores para depositarla, para separarla, sin embargo las personas dejaban sus desechos tirados al retirarse. ¿Por qué somos tan marranos los latinos?, preguntó uno de los jóvenes. Le respondí, no solamente los latinos, hay otros países que se destacan por vivir en la inmundicia, donde hay mucha pobreza y la mayoría vive al día, la atención está puesta en satisfacer las necesidades básicas: alimentarse y protegerse. ¿Quién en extrema pobreza se va a interesar en la contaminación? ¡Si tienen hambre, qué les va interesar cómo está el entorno!

Por otro lado está la apreciación separatista del planeta, sólo cuidar los espacios privados o los de interés económico para particulares, gobiernos y empresas, dejando a la deriva lo que no es propio, lo que no genera negocio, lo que no se ve.

Además, hay gobiernos paternalistas que no le exigen al pueblo, porque incomodarlos sería arriesgarse a perder popularidad y poder, prefieren pueblos ignorantes, fáciles de manipular y empresarios cooperadores que apoyen “la causa”.

Cuando el tema de cuidado al medio ambiente se toca, sale la utópica solución de educar a todos y crear conciencia. Una sugerencia muy fuera de la realidad, porque ¿se imaginan ustedes un mundo totalmente educado en el tema de cuidado al medio ambiente? ¿Y acaso todas las personas que han recibido educación están interesadas o tienen conciencia en la importancia de cuidar la naturaleza?

La educación es necesaria, pero no alcanza como solución para responsabilizarse y cooperar para conservar el planeta sano. Además muchos de los “educados” andan en dos temas que les absorbe todo su tiempo: lograr poder y acumular dinero, están tan ensimismados en su propio bienestar que crean burbujas que los “protegen” del peligro de la suciedad externa.

Ante el problema de aminorar la contaminación no tenemos que inventar solución ¡Ya la hay! Otros países lo demuestran. “Multa” al que atente contra la salud y conservación de la naturaleza.

¿Por qué cuando un mexicano cruza la frontera con Estados Unidos se pone el cinturón de seguridad, baja la velocidad y se abstiene de tirar cualquier desecho? ¡Porque sabe perfectamente que si lo pillan va a recibir una multa de cientos de dólares!

La multa genera reacción en el que sabe el porqué de la penalización y en el que no alcanza a entender la importancia de la petición. La multa si congrega en la respuesta de “esto no se puede hacer” y si lo haces pagas. Lo entiendan o no, todos se alinean porque a nadie le gusta pagar multas.

¿Por qué somos tan marranos? ¡Porque se nos permite! Porque no hacemos sociedad para cuidar nuestro activo más importante: la naturaleza. Porque la atención predominante está enfocada en el individualismo.

P.D. Vean la película No miren arriba. Una parodia de lo que nos está pasando ante inminentes desastres.





ROBERTA CORTÁZAR B