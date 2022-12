Por qué votamos a favor del presupuesta estatal para 2023

Iniciaría mis comentarios señalando que el Presupuesto del Estado aprobado para 2023 es de 92,185 millones de pesos, lo cual representa un aumento de 13.3% en relación con el ejercicio de 2022, por lo que en términos absolutos el presupuesto crece en 10,832 millones de pesos con respecto al año anterior. Una aspiración de la sociedad chihuahuense y que nos plantea a los actores políticos es la contar un una disciplina financiera en el gobierno; este presupuesto, del análisis que realizamos, fortalece el principio de finanzas sanas mediante la disminución del rubro de deuda pública que decrece en 3.2% (287.9 mdp) al pasar de 8,976 millones de pesos asignados en 2022 a 8,688 propuestos para 2023.

En materia de inversión, buscaríamos que fuera mayor; sin embargo, está claro que Chihuahua atraviesa por una situación compleja en sus finanzas públicas, lo cual sólo permite un crecimiento de 793.5 millones de pesos destinados a proyectos y obras de inversión pública, con respecto a lo autorizado en 2022.

La Sierra Tarahumara y el apoyo a los diversos grupo étnicos es prioridad para nosotros; por ello, respaldamos la creación de la nueva Secretaría de asuntos indígenas; este presupuesto, con las aportaciones que realizaron los diputados del PRI, logró un aumento presupuestal de 258.5 millones de pesos en programas y acciones de apoyo a comunidades indígenas, al pasar de 693.2 millones de pesos asignados en 2022 a 951.8 propuestos para 2023.

Si bien es cierto que el campo chihuahuense requiere mayores inversiones, también es cierto que han desaparecido programas federales que permitan hacer más competitivo este sector primario; ya no existe el programa de activos productivos, ya no existe el programa de concurrencias y otros más que dejan solo al campo; por ello, resulta importante que en Chihuahua se plantee un apoyo al sector agropecuario y forestal mediante el aumento en 216.1% (474.5 mdp) de la cantidad de recursos propuestos en 2023 por 694.1 millones de pesos, con respecto a los 219.6 millones asignados en 2022.

Para nosotros el apoyo a las autoridades municipales es fundamental; por ello, la asignación presupuestal a municipios mediante participaciones, aportaciones, incentivos fiscales, subsidios y otras ayudas registra en el presupuesto 2023 un aumento de 1,989 millones de pesos con respecto al presupuesto aprobado este año, lo que representa un aumento de 16.5%. Obviamente que no dejamos de lado algunos temas de análisis que no encontramos en el proyecto y que planteamos al Estado su análisis y corrección; por ejemplo, no se encontró asignación presupuestal para la operación de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético; no se identifica en el PPEE 2023 una cartera de proyectos prioritarios, entendemos la complejidad de etiquetarlos, pero resulta prioritario observarlos; la partida de desastres naturales tuvo un decremento de 25.1 millones de pesos con respecto a lo aprobado el año anterior (pasa de 35.1 millones en 2022 a 10 millones en 2023). Es necesario valorar el nivel de impacto que están presentando los efectos del cambio climático en las regiones de la entidad.

Recomendamos efectuar un ejercicio austero y disciplinado del gasto corriente; asimismo, en el tema de deuda pública, es necesario disponer por parte de la Secretaría de Hacienda de un informe pormenorizado que establezca los términos, alcances compromisos y plazos para concretar su proceso de reestructura y saneamiento financiero. Por medio de nuestro grupo parlamentario hemos impulsado un programa de apoyo en inversión a los municipios del Estado; asimismo, estarán interactuando con el Estado a fin de que el ejercicio del gasto cumpla su propósito y que a Chihuahua le vaya bien.





ALEX DOMÍNGUEZ