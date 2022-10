Por: María Soledad Limas Frescas

Es muy frecuente escuchar en las pláticas de café, o en redes sociales, entre analistas políticos, intelectuales y comentaristas, que la oposición en México está dormida, que no se ve ni se escucha y que Morena sigue ganando terreno por lo mismo, llegando muchos al extremo de la resignación porque están confundidos al creer que la oposición se reduce a los partidos políticos, sin embargo no hay razón en ello, toda vez que la oposición en México está en todas partes. La oposición se compone de todos los inconformes con la manera en que está gobernando a México o mejor dicho, con la forma en que se está desgobernando y son la gran mayoría de los mexicanos, a quienes cada vez les alcanzan menos sus ingresos para satisfacer las necesidades elementales, aunque el gobierno se jacte de que se incrementaron los salarios mínimos, ¿de qué ha servido si el aumento en los precios de los alimentos de la canasta básica se ha elevado escandalosamente? Hoy en día, el precio del huevo, la tortilla, los frijoles, el pollo, la leche, el azúcar, el café, las frutas y verduras, etc., etc. No permiten que millones de familias mexicanas tengan acceso diario a los mismos, y eso que no estamos mencionando otros bienes y servicios, como medicamentos, artículos higiénicos y de limpieza, servicios médicos, transporte, gasolina, agua, luz, gas, entre otros de primera necesidad.

Por supuesto que sí hay oposición, que se está manifestando cada día con mayor intensidad, hasta los estudiantes de las universidades patito creadas por López Obrador y cacaraqueadas al extremo hacen plantones frente al palacio del virrey, exigiendo recursos para poder operar.

Claro que hay oposición en los auténticos representantes populares, liderazgos empresariales, sociales, culturales, intelectuales, que todos los días se ponen en riesgo por alzar la voz y señalar los errores del actual régimen, denunciando las acciones autoritarias, encaminadas precisamente a una dictadura.

Claro que hay oposición en los padres de familia que se pronuncian en contra de las políticas educativas del actual gobierno que pretenden ideologizar la educación con doctrinas encaminadas al conformismo, a la ignorancia y a la miseria, y eliminar los criterios de superación, competencia, aspiraciones, calidad, desarrollo, crecimiento, evaluaciones, competencia y progreso.

Por supuesto que hay oposición de millones de mexicanos a los que se les eliminó el Seguro Popular y que carecen de servicios médicos.

Y se pueden seguir mencionando muchos más sectores inconformes, que son víctimas de las malas decisiones del gobierno, pero no alcanza este espacio para ese efecto.

Hay un reto muy grande para todos los que formamos parte de la oposición y es actuar unidos para no permitir que se siga tirando el dinero público en las fracasadas obras faraónicas y en las acciones caprichosas de López Obrador. México merece buenos y mejores gobiernos, unidos y coordinados como oposición se pueden lograr maravillas. Si a un capitán se le está hundiendo el barco, hay que elegir a otros que lo saquen a flote y lo lleven a buen puerto.