Querida lectora, querido lector. Hoy vengo a presentarte a una maravillosa escritora que, por primera vez, hace acto de presencia en nuestro espacio de opinión. Ella es estudiante de primer año de la Licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua, y posee uno de los mejores promedios de su generación. Independientemente de sus méritos académicos, la considero dueña de una redacción poderosa, versátil y cautivadora. Hoy nos regala su columna para hablar de las mujeres y su lucha. Con ustedes, y sin más preámbulo, Kassandra Zamora Vázquez.

Por una dama:

Una mujer de dieciocho años, con pensamientos poco ordenados y ansiosos. Una “señorita”, que en la pluma que sostiene encuentra consuelo y, a su vez, temor de lo que en el papel ha quedado plasmado. La dama que poco dice, pero que su voz se ha tenido que ganar a cambio de unos cuantos ojos que juzgan. Es que es ella y no él, pero, si fuera él, algo distinto se diría.

La pregunta es, ¿fue Mary Shelly, la dama que escribió “Frankenstein o el Moderno Prometeo" o la famosa obra, con los sentimientos de un monstruo de soledad, la escribió a ella? El alma de una mujer perfeccionista, que con sus palabras y el terror que pretendía que éstas provocaran, quedó grabada en cada ejemplar que se vende ahora en cualquier librería. La voz de una joven que, en vida, se mantenía oculta detrás de la sombra de un hombre y que muy pocos se disponían a encontrar.

Soy yo. Somos nosotras. Ha pasado más de un siglo desde la muerte de la creadora del Moderno Prometeo y aún la voz femenina no se logra del todo escuchar. En las clases de historia, con la Revolución Francesa, aún no se enseña que Olympe de Gouges se atrevió a redactar la “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”. En primaria, nadie nos dice quién es la mujer en la portada de los libros de la SEP y, poco se cuenta de que Mariana Rodríguez del Toro tuvo un papel en la independencia mexicana. A los profesionistas que enseñan sobre ciencias naturales se les parece olvidar que Rosalind Franklin hizo posible el descubrimiento de la estructura de ADN. Todavía, la Iglesia, no pretende hablar más de María Magdalena.

Y sí, desde el catolicismo se muestra qué valor ha tenido la mujer. ¿Por qué se juzga a Eva por convencer a Adán de probar el fruto prohibido y no a él por no tener sus propósitos firmes? No, para mí Eva no viene de Adán. Ella también debió tener las costillas completas.

¿Por qué medusa debe ser el monstruo y Perseo el héroe que sostiene su cabeza ensangrentada? ¿Por qué las mujeres son impuras en las mismas situaciones en las que el hombre no lo es? ¿Cuál es la razón por la que México sólo espera presidente y no presidenta?¿Por qué la mujer inteligente era hechicera cuando sabía más que el hombre? ¿Por qué nosotras siempre debemos ser juzgadas como “ardidas” cuando nuestro corazón está roto?

El mundo se pinta de color violeta como el humo de aquel incendio en Nueva York, donde centenares de mujeres trabajadoras murieron injustamente. Las calles en México toman el color de la mujer que no se dejará callar más. Cada paso, cada cartel, unas afuera, otras desde sus casas; ninguna pedirá permiso para hablar, vamos a gritar. No son años, son siglos de una misma situación donde nuestras vidas no se respetan. Las niñas no nacen para sobrevivir, ellas merecen salir a jugar sin que exista el riesgo de que a su casa no vuelvan.

No más princesas indefensas, ahora todas podemos ser princesas guerreras. A mi mamá no le gusta verme triste, pero yo no quiero que la vean llorar si un día quieren borrar mi existencia y la policía no da respuestas. Si pintan, si rompen, si gritan, es porque ninguna de las que se llevaron pueden hacerlo. Yo lo hago porque mi voz no puede ser ocultada y la de las que no están fue callada. Ellas lo harían por mí, yo lo hago por ellas.

A los dieciocho años, una mujer suele ser invadida por muchos pensamientos; algunos un tanto miedosos, pero jamás incorrectos. A una chica que acaba de entrar a la carrera se le podrá romper el corazón miles de veces y el brillo en sus ojos seguirá intacto. Ahí sigue la chispa, el fuego de todas las que fueron ignoradas y tomadas por locas en el pasado. El alma de todas las mujeres que hicieron posible que mis palabras ahora sean más visibles.

En el auto, dos amigas que escuchan a Taylor Swift, se olvidan por un momento de los obstáculos que tienen enfrente de ellas; las rocas en el camino que duelen, pero que al final las llevaran a hacer algo verdaderamente importante. Con las voces siempre en alto y con las palabras de mujeres como Shelley, podremos reescribir este mundo para que, en un futuro, las niñas puedan soñar más y llegar a sus sueños sin un “no vas a poder, mujer”.

“No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas”. – Mary Shelley.





lgortizc@gmail.com

YouTube: lgortizc