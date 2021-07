Positividad tóxica y las mentiras del internet

Por Leslie Aimé Oaxaca Holguín

“Tú puedes”, “No te rindas”, “sonríe”, frases como estas todos las hemos escuchado de personas bienintencionadas, que al ser optimistas tratan de ayudar, pero ¿Qué pasa cuando en realidad ya no puedes y las personas alrededor de ti, tratan de ayudarte? ¿o cuando tratas de ser realista solamente pero no dejas que entren emociones negativas? Ahí es cuando entra el ser positivo de manera tóxica, cuando se invaden o minimizan los problemas o las circunstancias de las demás personas (o nuestras propias emociones), siendo positivos en exceso.

Ser positivos no siempre es bueno, pero por muchos años el internet ha promovido que sí lo es, estamos rodeados de propaganda en internet que siempre nos está diciendo que sonriamos, que todo mejorara, entre muchas frases más.

Todas las emociones son importantes, por la propia naturaleza es difícil imaginar solo tener una emoción, una persona no puede sentirse bien todo el tiempo, nosotros también podemos ser positivos de manera tóxica hacia nuestra persona al reprimir otros sentimientos o nos negamos a sentir.

Una joven normal, adolescente, hizo un video diciendo que toda esa propaganda mostrando a las personas siempre felices, era un sinónimo falso del éxito, lo que provocaba querer ser igual que esas personas, llevando una vida en las redes sociales en la que todo se vea feliz. Lo único que hace esto es invalidarte y sentir que no te esfuerzas lo suficiente.

Después de todo, la felicidad no funciona como un botón de prendido y apagado, cambiando todas las circunstancias de un momento a otro, pretendiendo que todo está bien, sería engañarnos si pensáramos eso, no podemos controlar cuando una emoción entra a nuestras vidas, para eso existe la positividad equilibrada, que no se lleva al exceso, si un día despiertas de manera optimista, está bien, si no, también está bien.

Una vida positiva siempre, no es realista, también es parte de las personas sentir más emociones, es como el arte, no sería igual de increíble si todas las pinturas representaran felicidad y optimismo siempre, se volvería rutinario y aburrido, eso porque las emociones son parte de lo que nos vuelve humanos.

No hay que creer todo lo que vemos en Instagram, aunque sean nuestros “amigos” quienes promueven una vida poco realista siendo positivos en exceso, porque en internet no todo es real. No siempre todos queremos ser positivos, a veces solo queremos ser reales. Si hay que ver el lado bueno de las cosas, pero no solo lo bueno. Si buscamos solamente vivir buenos recuerdos nos vamos a frustrar, porque el cúmulo de experiencias viene de una serie de momentos no tan buenos que se volvieron aprendizaje.

Lo que nosotros podemos hacer es aprender a manejar las emociones y a gestionarlas para nuestro beneficio, muchas veces se requiere del apoyo de un profesional, para así trabajar nuestra inteligencia emocional. Solo aprendiendo de nosotros vamos a encontrar un buen equilibrio en nuestras vidas.