Precios de garantía

No hay nada más incongruente en una economía de mercado que garantizar el precio de un producto; un similar sería prometerle a un soldado que va a la guerra que regresara con vida, es absurdo e irreal. ¿Por qué piden los productores del campo que les paguen un precio mínimo por su producto? Como en el caso Aras, por ambiciosos.

Los productores entran al sistema de libre mercado e incluso hacen referencia a los precios que se cotizan en la Bolsa de Chicago cuando les conviene, no piensan en el consumidor final cuando están a la alza, pero cuando bajan solicitan el subsidio del gobierno, no le pierden.

El gobierno ya les daba préstamos a tasas preferenciales (por medio de la Financiera Rural, hoy extinta), les da pro campo, apoyos para sistemas de riego, tasas subsidiadas de energía eléctrica, para almacenes, garantías líquidas, semillas, fertilizantes, capacitación, apoyos a la organización, diésel barato, y muchos etc., y por si fuera poco un sistema recaudatorio preferencial todo eso a nivel federal, los Estados y municipios apoyan con otro tanto, a ningún otro sector social le da tantas prebendas el gobierno como a los agricultores.

Estos a su vez y como lo han dicho sus líderes buscan su beneficio personal, sus tasas de rentabilidad son altas (lo sé porque he trabajado más de 20 años con ellos) y bajo el pretexto de la autonomía alimentaria buscan sacar el máximo beneficio. Para poder garantizar un precio en los productos agrícolas se utilizan las coberturas financieras adquiridas en las casas de bolsa comúnmente denominadas Brokers.

Este mecanismo asegura un precio futuro, como si fuera un seguro. Si el precio del bien cae por debajo del precio del mercado, entonces se le paga al agricultor la diferencia para que pueda estar a precios de mercado y que no pierda; si el precio de mercado está más alto que el precio pactado en el seguro no se ejerce y se pierde la prima pagada por el agricultor. Sólo así se asegura el precio y qué cree usted amable lector, también hay programas para pagar esa prima.

Sólo en el último año de Peña Nieto se gastaron más de once mil millones de pesos en pago de coberturas para productores agrícolas y que pasaba con esas coberturas, pues también lo que usted cree, la mitad se la embolsaban entre productores y funcionarios y la otra mitad se usaba para los fines requeridos, “vaya sorpresa”.

Los productores nacionales en su afán de obtener mejores rentabilidades han llegado a tirar, esconder o enterrar sus productos para especular con los precios y cuando eso no les basta cierran una carretera con sus tractores para presionar a los gobiernos a darles más, ¿hasta cuándo acabará ese círculo vicioso y amañado que han aprendido los agricultores? No ha habido un político decidido que ponga un freno a este comportamiento, los utilizan finalmente para obtener votos a costa del erario público de nuestros impuestos, total si no es negocio que lo dejen como lo hacemos todos los demás ciudadanos que también luchamos con el día a día.





Maestro en Finanzas. Economista

scalees@gmail.com