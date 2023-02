Tiempo de pagar el Predial, un impuesto que no logro entender este año. Me cambié a una casa pequeña, que consta de: cochera, dos recámaras pequeñas con sus dos mini baños, medio baño, sala, comedor, cocina, lavandería en un closet, una diminuta terraza y punto. Eso es todo. Por otro lado, tengo una amiga que vive en una colonia muy similar en la misma área, pero su casa es 4, 5 o más veces, más grande que la mía y paga la mitad del Predial que me están cobrando a mí. ¿Cómo puede ser posible? ¿Quién calcula el Predial y bajo qué reglas? La casa de mi amiga es de dos pisos, tiene cochera, tres recámaras enormes con baños muy amplios, el de la recámara principal tiene una tina que parece alberquita, oficina, un medio baño, estancia, sala, comedor, desayunador, cuarto de lavar, cuarto de servicio, bodega, un jardincito. ¡Woww! Hasta me cansé de pensar en todos sus espacios, sin duda una casa con muchas comodidades y lugar para hacer y deshacer.

Mi idea de vivir en una casa pequeña fue ante todo reducir gastos, pero platicando con mi amiga me entero lo que paga de Predial y lo que me cobran a mí y sí me dio corajito, porque no se me hizo justo ¡O todos rabones o todos coludos!

Según mi entendimiento el Predial se debe calcular por los metros cuadrados de terreno y construcción, agregando algún impuesto según la zona donde se encuentra la finca, pero cuando dos casas están a dos minutos de distancia con unas diferencias enormes de metros de terreno y espacio construido y a la pequeñísima se le cobra el doble de Predial, es algo inaudito.

Me dicen que al comprar una casa se ajusta el Predial ¿Pero por qué? O sea, esta casa fue construida para venderse y cuando pasa a mi nombre dan el sablazo ¡Qué bienvenida del Municipio a mi nuevo hogar! Y quiero dejar muy claro que yo estaría conforme y resignada si viera congruencia, pero se me hace totalmente incongruente e injusta la cuota que me cobran comparada a la de mi amiga.

O sea, casotas ya quedan perdonadas por el espacio que ocupan, por ser más viejas, o, por otro lado, los que compramos recientemente llegamos a una era donde la vida subió de precio y hay que entrarle con más por la novatada.

Por más que me explican no le veo la lógica, porque, aunque la casa de mi amiga tiene ya algunos años, está en óptimas condiciones, le da mantenimiento y en estructura no le pide nada a la mía, pero en tamaño, espacio y comodidad la sobrepasa bastante. ¡Pobre mi amiga, no es que quiera que ella pague más, sino que yo pague menos!

Hoy me tocó quejarme, pues mi cruzada de ahorro se vio empañada por esta injusticia tributaria, que obviamente hace diferencias incomprensibles.

¿Te vas a cambiar de casa? Prepárate porque el solo hecho de moverte te costará, no importa a dónde te cambies, no serás considerado como los que tienen casas grandes y “viejas” que por inercia pagan menos, por muchos metros más.

Lo que me queda de consuelo, es que simplifiqué mi vida, menos metros que mantener, menos espacios que barrer y trapear, menos focos que prender, menos plantas que regar, etc. Con la única sombra negra de pagar el doble de Predial que mi amiga.

