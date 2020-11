Predice victorias electorales sin fallar

El lunes previo a las elecciones presidenciales tuve una interesante charla, vía remota, con el profesor Allan J. Lichtman, quien es muy famoso en los Estados Unidos como Nostradamus de las elecciones.

Lichtman es un historiador egresado de la Universidad Brandeis de los Estados Unidos y de Harvard. Actualmente es maestro de la Universidad Americana desde 1973 y cobró notoriedad al inicio de los años 80, tras desarrollar un innovador modelo matemático capaz de predecir con exactitud quién ganará las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

“En California conocí a un sismólogo ruso, buscaba predecir cuándo se podía producir un terremoto y en probar la validez de este modelo, tomando como experimento los procesos electorales. Así pues, conocí a Vlaidmir Keilis-Borok, quien había forjado su trayectoria en la Unión Soviética, país que no contaba con procesos democráticos y me propuso hacer la prueba en los Estados Unidos”, me contó.

Tras meses de adaptar el modelo y terminar su desarrollo, Lichtman lo filtró a algunos medios impresos y eso le valió una llamada de la Casa Blanca. La llamada era de Lee Atwater, quien era el estratega en jefe del entonces presidente Ronald Reagan.

“Me preguntó si el modelo realmente funcionaba y le dije que sí. Me citó de inmediato en la Casa Blanca”, recordó.

Contó que una vez en la Casa Blanca, Atwater le hizo un planteamiento inesperado: le preguntó qué pasaría si Reagan no fuera candidato para la reelección.

Sorprendido, le respondió: “simplemente, vas de tener un candidato que se quede en la Casa Blanca o a uno que nunca la conocerá”.

“De acuerdo con el modelo de 13 llaves o factores, si el presidente en turno que busca la reelección tiene 6 o más en contra, simplemente pierde. Y Reagan, en ese entonces, como presidente sólo tenía 3 en contra, lo que lo hacía un claro ganador, si no era candidato, esos factores se duplicaban y hubieran entregado la presidencia”, confesó.

El estratega de Reagan quedó satisfecho con la respuesta y de ahí, el resto es historia: Reagan se postuló y reeligió en 1984.

Así, el profesor Lichtman predice exitosamente al próximo inquilino de la Casa Blanca sin fallar. Su modelo puede conocerse a detalle en sus libros titulados “Predicting the Next President”, que ha publicado desde los años 80 y en cual hace la predicción de quién ganará las elecciones presidenciales sin equivocarse. Así como pronosticó el triunfo de Trump en 2016, este año predijo con antelación el triunfo de Joe Biden, el cual está tan lejos y tan cerca por lo cerrado de la contienda.





Mis oraciones y solidaridad con la familia de dos grandes amigos: Jorge Arizpe y Abel Salinas Ávila, quienes perdieron la batalla ante el coronavirus. Descansen en paz.

