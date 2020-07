Premio Nobel de Física a Manuel Bartlett

Si no hay viento no hay energía;

si no hay sol, tampoco hay energía”

Después de asimilar los mexicanos tanto sufrimiento por los estragos de la pandemia del Covid-19, del crecimiento negativo en la economía, del aislamiento en casa con todas sus implicaciones, finalmente se ha escuchado con algarabía una corriente favorable en los círculos científicos, de que nuestro compatriota y director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, pudiera ser nominado a recibir el -Premio Nobel de Física 2020-, que concede la Academia Sueca de Estocolmo.

No hay duda que arrastra méritos de sobra; su paso como secretario tanto de Gobernación como de Educación, la gubernatura de Puebla, una senaduría, entre otras distinciones, han sido para este egregio poblano en gran medida el resultado de su excelsa capacidad y entrega incansable a su país que lo hacen justo merecedor de este premio. No escapa a la puntual memoria de los ciudadanos su impecable trabajo para lograr que el sistema electoral de México se haya “caído” en las -elecciones de 1988-, que fue sin duda una demostración de su encomiable respeto a la continuidad de las instituciones republicanas y por supuesto su investigación desde entonces a los apagones de electricidad. Lo cual se corroboró diciendo con singular elocuencia: “No hay luz… No hay sistema”. Por tanto Carlos Salinas resultó ganador.

Seguramente el gentil lector ha de estar sorprendido por estas líneas; pero no es poca cosa lo que recientemente el flamante director de la CFE, bajo la sacramentada cobija de la 4T hubo de declarar con respecto a la “supuesta” fallida utilización que la humanidad pretende hacer de las energías alternativas, sustitutivas del carbón y combustóleo (combustible pesado, cargado de tóxicos, principalmente azufre), y de paso ser partidario del “manotazo” eléctrico de AMLO para sepultar estas tecnologías.

Si los editorialistas de algunas revistas científicas famosas como -The Lancet, Environmental Pollution Journal, MAP de Japón e inclusive National Geographic-, se enteraran de las catastróficas conclusiones a las cuales llegó Manuel Bartlett, escribirían de inmediato al director de la escuela primaria en la ciudad de Puebla donde de niño estudió y que por cierto lleva su nombre, para que de inmediato lo invitaran al cuarto año de primaria y le mostraran el texto sobre Ciencias Naturales y Ecología (no nos explicamos cómo saltó la primaria), contenido que explica con dibujos a color las energías aprovechables del ya presente y futuro con el agua, sol, viento, etc.

Por desgracia los mexicanos sólo nos reímos por los “memes” sobre los políticos cuando en realidad ellos no sólo se burlan de nosotros, sino nos engañan, pero aún más… nos roban!!. Tampoco existe el pudor académico de ninguna de las universidades públicas de México como la UNAM, el IPN o las estatales restantes o bien la Ibero, Itesm, Anáhuac, ITAM, etc. pues considero que con seriedad científica cualquiera de ellas debiera convocar a este erudito funcionario para que con su staff técnico compruebe que las energías solar y eólica son inoperantes. Lo que de fondo trata este funcionario, además de la burla, es no contradecir a su jefe que desea a toda costa la quema de combustóleo para producir electricidad a un sobreprecio del 200% con enorme deterioro del ambiente.

Su terquedad voluntaria, insana y proclive a la continuidad de argumentos sin peso científico, con la única finalidad de estancar la industria eléctrica que si bien -López Mateos la nacionalizó en 1960-, ahora es tiempo de empatar inversiones con otras empresas internacionales. Porque sencillamente el Gobierno nunca ha sido un buen administrador que por sus frecuentes actos de corrupción así lo han demostrado.

Para mejor entender; la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena), que tiene su sede en Abu Dabi en Emiratos Árabes Unidos, es una organización internacional que promueve el desarrollo y la implantación de las energías renovables en gran parte del mundo y ha sido contratada por los propios árabes. Esto por desgracia el Sr. Bartlett no lo comprende ni comprenderá que el fin del petróleo está a la vuelta de la esquina.

