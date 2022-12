Prepararse para el 2023 

Por: Antonio Ríos

El entorno cambiante y la incertidumbre en el ambiente nos obligan a prepararnos para un año complejo y difícil de enfrentar. Realmente si preguntamos a personas, empresarios, gobierno, estudiantes, etc. de ¿Cómo estará el año próximo?, probablemente nos respondan diferentes escenarios que nos dejarán casi con la misma ambigüedad actual.

Partamos del entorno actual, considerando los cambios en el sector en que nos encontramos, hagamos una lista de los cambios que se dieron este año y los que posiblemente se ven para el próximo año. Después tratemos de establecer dos o tres escenarios posibles dentro del sector donde se encuentra nuestra organización. Con estos escenarios re imaginemos nuestra organización y dejemos claro las decisiones que hay que tomar ahorita y durante el proceso. También consideremos las capacidades de operación y de especialización que requerimos para los escenarios propuestos. Finalmente, alineemos con el propósito de la organización y las metas que queremos lograr.

Existen algunos puntos que hay que resaltar y tomar en cuenta. Probablemente el principal sea la digitalización de las empresas y organizaciones, la aceleración de la tecnología en nuestro entorno hace que ya no sea una opción estratégica para las organizaciones, sino un requisito indispensable para él, en este nuevo entorno de los negocios. Otro punto es la adaptación de los productos y servicios a las nuevas necesidades de los consumidores. Un aspecto que hay que cuidar, es no caer en el negativismo, las crisis, la inflación, las guerras, la crisis política, etc. pueden impactar en la actitud de nosotros y orientarnos hacia el negativismo, no dejemos que esto suceda. Igualmente, importante para el próximo año será la retención y atracción de talento en nuestras organizaciones, ver a quiénes tenemos, cómo podemos potenciarlos y cómo atraer mejor talento a la organización.

En este ambiente se requiere trabajar un plan financiero bien detallado que tenga el dinamismo para poder hacer los cambios rápidos o anticipar situaciones urgentes. Información genérica base para planear; crecimiento estimado del 3.5%, inflación estimada 3.3, tipo de cambio estimado 20.8, tasa de interés promedio 7.9.

Estos elementos aunados a los aspectos particulares del sector de la empresa u organización son base para visualizar el 2023.

Un último aspecto que no debemos olvidar es el elemento personal. Entre las consideraciones hay que contemplar el equilibrio entre la vida personal y la vida en el trabajo, buscando esquemas de delegar o de organizar los tiempos para no descuidar a la familia y lo personal, en aras de disfrutar más la vida y el crecimiento.

Sin duda este próximo año estará lleno de sorpresas y estará en nuestras manos prepararnos para cualquier situación ya sea financiera o ambiental, de tal forma que podamos operar de una mejor manera nuestra organización. Entre más información relacionada con nuestra empresa u organización, entre más estructurada e incorporada en el proceso de planeación, aunada a objetivos y metas retadoras y ambiciosas que tengamos, disfrutaremos más de los tiempos y decisiones que tomemos.

No será un año fácil, pero tampoco será un año que no podamos sobrepasar y debemos encontrar esas oportunidades que las podamos convertir en acciones para el crecimiento de nuestra empresa u organización, al mismo tiempo que signifique un crecimiento balanceado de nuestra persona. Año de retos, año de oportunidades, año de logros, año para disfrutar.

email: antonio.rios@tec.mx , miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua