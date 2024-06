Hace menos de un año me preguntaban si México estaba listo para tener a una presidenta. Sin dudar contesté que sí, aún sin saber que sería tan pronto pues aún no sabíamos quiénes serían las y los candidatos. Las mujeres hemos cambiando los tiempos, y es debido al trabajo, esfuerzo y lucha, que hemos llegado a este histórico momento. Los de hoy son tiempos de mujeres por nosotras.

El reconocimiento llega tarde a decir verdad, la lucha histórica de las mujeres tiene décadas; de mujeres rebeldes, revolucionarias y siempre impasibles. El derecho al voto nadie nos los concedió, no nos equivoquemos, fue el resultado de demandas y luchas porque se trataba de exigir un derecho, no una graciosa concesión.

Cada reforma que se hizo en este país reconociendo los derechos de las mujeres, fue y ha sido a causa de nosotras, de nuestras madres y abuelas. Los hechos así lo consignan, las autoridades nos han hecho pensar que los derechos que hoy tenemos, ellos nos los dieron, se equivocan, nosotras los obligamos.

Nuestra lucha no cesa, ahí están las Madres Buscadoras, las Mujeres de Rosa, todas aquellas que frente a un sistema completamente omiso, que las callaba y no “veía” la violencia de género que existía en los años 90, todas hemos logrado, todas hemos aportado para llegar a la historia a la que llegamos hoy.

Las dos mujeres candidatas llegan a esta elección no sin ataques que tienen su origen en el machismo tan arraigado que seguimos teniendo, se trata de ataques que están en relación a los estereotipos del sistema machista. Se valen las discrepancias y el señalamiento de incongruencias, yo misma he denunciado todas las de la candidata del PRIAN, no así las críticas a sus capacidades por el hecho de ser mujer.

El día de hoy es histórico, México se une a países de Latinoamérica como Brasil, Chile, Argentina, Nicaragua, Honduras y Perú, tuvieron o tienen a una mujer dirigiendo sus destinos. Y estoy completamente segura que las riendas de este país serán conducidas por una mujer feminista y progresista.

Al momento que escribo esta colaboración, la jornada electoral aún no culmina, por lo que no puedo adelantarme, pero estoy segura, segurísima, que cuando usted lector, tenga este escrito en sus manos, ya habrá una nueva “ya sabes quién”, que dirigirá a nuestro país los próximos 6 años.





Maestra en Administración y Gestión Pública. Diputada federal.

liliaaguilargil@gmail.com