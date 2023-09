Presidente: ¿Vivan nuestros hermanos migrantes?

Si hay una palabra que define al Presidente, a su gobierno y a su partido Morena es Incongruencia. Una y otra vez vemos ejemplos que contradicen sus dichos con sus hechos, el último es el grito de independencia. López Obrador en un arranque más se le ocurrió gritar “vivan nuestros hermanos migrantes” en un país que hoy por hoy está catalogado como la ruta migratoria más mortífera del mundo, para todos aquellos que han decidido atravesar nuestro país de camino a los Estados Unidos.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) forma parte del Sistema de las Naciones Unidas y es la organización intergubernamental líder que desde 1951 promueve una migración humana y ordenada para beneficio de todos, con 175 Estados Miembros y presencia en más de 100 países, esta organización ha lanzado un comunicado global este pasado 12 de septiembre para afirmar que la frontera entre Estados Unidos y México es la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo.

La OIM registró 686 personas migrantes fallecidas o desaparecidas a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México durante el año 2022. Los datos proceden del Resumen Regional Anual del Proyecto de la OIM de Migrantes Desaparecidos, el cual deja en claro que, contrario al discurso del Presidente, las muertes de migrantes lamentablemente siguen aumentando y que los peligros que tienen que enfrentar son cada vez mayores.

En el comunicado también se reconoce que estas cifras representan las estimaciones más bajas de las que se disponen y es posible que en realidad la cantidad sea superior, ya que muchas muertes y desapariciones no se registran por no contar con datos de fuentes oficiales.

De las 686 muertes registradas, casi la mitad (307) se dieron entre los Estados Unidos y México y estuvieron vinculadas al cruce de los desiertos de Sonora y de Chihuahua.

Hay un verdadero problema en nuestro país con la migración, se habla incluso de que estamos en presencia de una crisis humanitaria, provocada por la irresponsabilidad con que se ha manejado el problema y, por supuesto, por la hipocresía y falsedad de los que han intervenido.

La única autoridad competente es el Gobierno Federal. Ni los gobiernos estatales, ni los municipales son responsables del problema de la migración y, sin embargo, son los que lo están atendiendo. En Chihuahua, en Ciudad Juárez, hay un verdadero problema al que no se le ve una rápida solución, precisamente por la negligencia e irresponsabilidad del Gobierno Federal que no solo no le hace frente, sino que lo acrecienta, al permitir que este siga creciendo.

Los migrantes son personas que han tenido que salir de su país de origen buscando mejores oportunidades, son personas que están sufriendo, luchando por tener mejores oportunidades para ellos y sus familias. Han decidido emigrar porque ya les falló su gobierno y, al llegar aquí, a nuestro país, se han topado con que los discursos que invitan a los migrantes a atravesar el país de manera segura, son meras poses y palabras vacías, dirigidas por mero afán político, sin que exista ninguna intención real de solucionar sus problemas.

Ya basta de tanta irresponsabilidad y de tanta simulación. Esta postura del Gobierno Federal afecta a todos, a nosotros como mexicanos y mexicanas y, en especial, a las y los migrantes que están en una situación por demás vulnerable. ¿De verdad que vivan los migrantes? Ya sea serio señor Presidente.