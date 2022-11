Por: Patricia Terrazas

Haciendo el análisis del presupuesto 2023, podemos percatarnos de los intereses del presidente López y su mayoría en el Congreso, vemos cómo decrece el presupuesto para las actividades productivas, decrece para la generación de empleo y más y mejores fuentes de trabajo para los mexicanos.

Vemos que lo único que crece es el asistencialismo, crece en un 30% la Secretaría del Bienestar, que de por sí, ya traía un gran monto de recursos, para el 2023 la Secretaría del Bienestar va a tener para repartir 109 mil millones de pesos. Cantidad por demás importante, pero lo más grave es que no existe transparencia en el reparto de los recursos públicos por ese concepto, no tenemos un listado público de los beneficiarios, no conocemos quién obtiene apoyo por becas a adultos mayores, no conocemos los estudiantes que reciben su beca Benito Juárez. Pero lo más grave es que ese recurso, se argumenta, se destinaría para mitigar la pobreza y con gran decepción vemos que se reparte el dinero y crece la pobreza, si tenemos 6 millones más de pobres, esto es que se está equivocando la estrategia.

Otro de los rubros que más crecen y nos indigna es el presupuesto para el Tren Maya, si crece un 111% se está gastando el dinero en un tren que seguramente quedará como elefante blanco, se está tirando el dinero de los mexicanos en una infraestructura que sólo gozarán unos cuantos, cuando los hospitales no tienen medicinas, cuando nuestros caminos y carreteras están como paisajes lunares, esos caminos que transitamos y que no se les asigna ni un peso en el presupuesto.

De lo que deberíamos estar hablando también en el presupuesto, es de los recursos para seguridad y prevención, pues no se habla de ello, al contrario se le quita recurso a las alcaldías del programa Fortamun, so pretexto de tener más recursos para seguridad, esto es que la cobija es la misma y sólo la jalan de un lado a otro, no le aportan más recursos a seguridad.

Lo que sí queda claro es que también algo que crece de manera exponencial cada año es la deuda, sí la deuda de nuestro país, crece todos los días, en el paquete económico de este año crece 1 mil cien millones de pesos. Todos los días nos endeudan a pesar de la gran mentira de que no habrá deuda.

Otro de los puntos importantes que quiero tocar es que a Chihuahua no se le asignó recurso para infraestructura.

No es graciosa concesión decir que se va a recibir mayor cantidad de participaciones, eso es por fórmula, y constitucionalmente nos corresponde ese recurso a los chihuahuenses y de esto todavía hay que esperar que se cumplan las expectativas de crecimiento y recaudación.

Cierro este editorial invitándolos a la marcha del domingo 13 a las 10:30 a.m., de la estatua de Pancho Villa a la plaza del Ángel. Defendamos nuestra libertad de elección, defendamos nuestras instituciones, defendamos al INE.