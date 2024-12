Presupuesto alternativo, el cómo sí del PAN

En Acción Nacional entendemos que no tenemos los votos, no somos ilusos y sabemos que en nuestras manos no esta la modificación ni en lo mínimo al dictamen de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025. La mayoría artificial de la que el régimen se hizo, tiene el poder de modificar para bien, en qué se pretende gastar el dinero de las y los mexicanos el próximo año y las y los diputados del PAN les estamos proponiendo el cómo sí, a través del presupuesto alternativo.

Proponemos, sin más deuda, sin pedir más dinero una modificación al PEF 2025, para lo que consideramos son los temas más sensibles para las y los mexicanos, salud, seguridad, infraestructura hospitalaria, educativa y mantenimiento óptimo de nuestras vías federales de comunicación, estamos presentando una gran reserva al presupuesto del año siguiente que sí le sirva a cada mexicano y pueda disfrutar con su familia. Insisto, no pedimos más dinero, sino que se reasigné de diversos rubros que creemos no tienen el mismo impacto a mejorar la vida de las familias, como sí lo tienen otros que han dejado con menor presupuesto y en algunos casos, sin presupuesto.





Porque el trabajo en calles, en las colonias, las platicas con las y los chihuahuenses que tenemos las y los diputados del PAN, nos deja claridad de las prioridades de las y los mexicanos, por supuesto que prefieren que haya más vacunas, medicamentos, más especialistas en salud, más y mejores hospitales, que haya más quimioterapias para mujeres, para niños, citas y cirugías médicas oportunas; prefieren que haya más patrullas en sus calles, en los parques en donde juegan sus hijos; policías mejor equipados y capacitados; prefieren que haya más luminarias en sus colonias, prefieren que sus negocios sean prosperos y tengan las herramientas para ser competitivos; prefieren programas integrales de educación, cultura y deporte y no libros que adoctrinen a sus hijos.

No les importa si el Tren Maya es rentable o no, pero si saben que es mejor ese dinero para atender lo ya citado en el párrafo anterior, saben que es mejor utilizar el dinero de Pemex para lo que sí sirve, que seguir financiando ese barril sin fondo; y por supuesto, no son ajenos a entender que es el momento de que morena y la izquierda que tanto criticó el rescate bancario (FOBAPROA), lo extinga y ese recurso se utilice en salud o seguridad.

En el PAN, continuaremos señalando los errores y hierros de morena y sus gobiernos, sin embargo, a la par proponemos opciones en diversos temas de lo que creemos que puede ser mejorado, y el tema presupuestal no es la excepción, además es una de nuestras prioridades.

Este proyecto alternativo, supone literalmente el cambio del 4.4 % del total del presupuesto para el ejercicio fiscal 2025. Se enfoca en la seguridad, en la salud, en la economía, con particular visión en las mujeres, las niñas, niños y adolescentes.

Nosotros, en el PAN estamos absolutamente convencidos de que, aunque la 4T no nos escuche, nos vamos a dar a escuchar, a lo largo y ancho de todo el país, con lo que creemos que debe de ser el empleo del dinero público. Para los que dicen que no tenemos propuesta, aquí está, aquí esta la propuesta y el ¿cómo?; los votos los tienen en morena, esperemos que estén a la altura de las exigencias reales que hay en el país.

Las y los diputados del PAN le decimos a México, que cuentan con nosotros, porque entendemos lo que nuestro país requiere hoy, estaremos en busca de su confianza, porque urgen los contrapesos al poder. Seguimos.