Presupuesto de un sólo hombre

Por: Laura Patricia Contreras

El Presupuesto de Egresos de la Federación que se aprueba cada año por los diputados federales es el recurso que el gobierno federal debe destinar a los diferentes rubros, como salud, educación, seguridad, etc. Sin embargo, aunque se supone que los diputados tenemos la facultad de proponer y modificar este documento, resulta que este Presupuesto 2022 es la propuesta de un solo hombre que ordenó que no se le cambiara ni una sola coma, y así ha sido en este debate de más de 36 horas, donde las diputadas y los diputados del PAN y de la alianza Va Por México dimos el debate con valentía, pasión y decisión. Propusimos crear un seguro de desempleo, el regreso del Seguro Popular, de las estancias infantiles, mayor recurso para que se atienda el desabasto de medicinas contra el cáncer, diabetes e hipertensión, apoyos para micro, pequeñas y medianas empresas, un fondo de accesibilidad para el transporte de personas con discapacidad, el regreso de apoyos para el campo y del Fortaseg para equipamiento a los policías municipales.

Mis reservas además fueron para solicitar 100 millones de pesos para que se le invierta a la remodelación de las instalaciones de los hospitales en Chihuahua del ISSSTE y del IMSS, que para este presupuesto que propuso el presidente vienen como proyectos sin asignación, es decir, CERO PESOS. Desde luego, las diputadas y diputados de Morena y aliados hicieron oídos sordos a nuestras propuestas, sin embargo, seguiré en la lucha para la gestión de este recurso tan necesario. Si en realidad los pobres fueran prioridad para este gobierno, destinaría recursos para que tengan trabajo y medicinas y para que salgan de la pobreza en lugar de multiplicar el número de pobres en nuestro país, que desde 2018 que inició este desgobierno la cifra ha ido en aumento. La pobreza se reduce con inversión y generación de empleos y NO con discursos.

Estoy aquí para atender las necesidades prioritarias de quienes represento, urge ampliar el área de urgencias y de laboratorios del ISSSTE en Chihuahua. El 70% de las camas se encuentra en pésimas condiciones, no cuenta con mesa quirúrgica de neurocirugía, lo que obliga a las personas a trasladarse a Monterrey o a la Ciudad de México para tratarse, y claro que no cuentan con el recurso para ello. Derechohabientes del hospital del ISSSTE en Chihuahua han denunciado incluso que no funciona la caldera para generar agua caliente para que se bañen, ante lo cual se tuvo que utilizar la olla de cocina para dar agua caliente a los pacientes internados que necesitan bañarse. Esto es a todas luces inhumano e inconcebible y urge que de una vez por todas se le invierta a la atención médica de calidad que todas y todos merecemos.

En México se han reportado más de 4,500 denuncias públicas por desabasto de medicamentos principalmente en la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Chihuahua. Sobre todo, en el IMSS y en el ISSSTE. Ante el desabasto, la respuesta de las autoridades no ha sido clara y esta lentitud en la toma de decisiones es tan grave que las personas con hipertensión, diabetes, cáncer, depresión, entre otras, están en peligro de muerte por falta de medicamentos y la falta de sensibilidad de este gobierno federal que prefiere el Tren Maya en lugar de medicinas para la gente.

Es increíble la falta de sensibilidad y el autoritarismo con el que actúa el actual gobierno federal. En Chihuahua somos gente de trabajo y de esfuerzo, necesitamos oportunidades de empleo y atención médica oportuna y de calidad. Para eso, desde la Cámara de Diputados, y junto contigo, seguiré trabajando por el Chihuahua que soñamos.