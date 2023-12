Presupuesto estatal, la confirmación de un buen gobierno

No hay decisión más política de un gobierno, que un presupuesto, porque en él se ve plasmado la ruta que está trazando el gobierno frente a sus ciudadanos y este gobierno tiene rostro humano, pero también técnica en el arte de gobernar, un ejercicio del gasto controlado, administración sana y algo importante, la reducción del 15% de la deuda, lo que no pudo hacer Javier Corral, en 5 años, en 2 años María Eugenia Campos ha logrado abatir parte de la deuda del Estado de Chihuahua.





Sus críticos podrán decir que no es cierto, pero en esta parte, en la política los dichos no cuentan, lo que cuenta son los números. Ahí está el ranking de las calificadoras internacionales que ponen al gobierno en un mayor grado de estabilidad financiera y de confianza.





Esta es la segunda entrega que hago sobre el Presupuesto de Egresos Estatal, pero es que bien vale hacer dos, tres, las que sean necesarias para explicar todas las bondades que tiene, porque pocas veces se ha visto en la historia de nuestro estado un Presupuesto tan equilibrado, sin déficit, sin deuda, sin nuevos impuestos y, sobre todo, con tantos apoyos para los municipios y para la gente.

Esto de que nuestro Presupuesto no tenga deuda no es cosa menor. En Chihuahua, la Gobernadora Maru Campos ha hecho las cosas tan bien que, en apenas tres años de su gobierno ha puesto orden en la casa y de recibir un estado quebrado, para el tercer año de su administración, no solo logra presentar este Presupuesto sin deuda, sino que además, reduce en 15% la deuda heredada de las pésimas administraciones anteriores. Vale mucho detenerse a reflexionar en esto.

No es pues cosa menor que se presente este Presupuesto que para mí es dos veces histórico: primero por el monto tan grande de recursos que va a ejercer en provecho de los Chihuahuenses (más de 100 mil millones de pesos) y; segundo, porque lo hace sin endeudarnos, mientras que el Gobierno Federal de Morena para 2024 ha decidido endeudarnos por el monto más grande de los últimos 35 años: 1.9 billones de pesos, es decir el Presupuesto que Chihuahua ejercerá el año entrante, multiplicado por 20 años. El Gobierno Federal nos obliga a pagar la deuda más alta de los últimos años; en Chihuahua en cambio, no solo no nos endeudamos, sino que hasta pagamos parte de la deuda heredada.

Esa es la diferencia entre una administración responsable, seria y capaz contra una administración que ha resultado catastrófica. La de Chihuahua paga su deuda mientras que el Gobierno Federal Morenista prefiere aumentar la deuda a niveles de vergüenza.

Otro punto que realza el valor de lo realizado es que el Presupuesto del Gobierno del Estado no tendrá nuevos impuestos y, por si fuera poco, la Gobernadora ha cumplido su palabra y reduce el Impuesto Sobre Nómina lo cual se vuelve sumamente relevante pues en los últimos años Chihuahua ha mantenido un registro de empleos formales con tendencia al alza. En este año que está por concluir se han generado 47,994 empleos nuevos que nos ubican en el 10 lugar a nivel nacional y con mucho gusto podemos mencionar que estamos muy cerca de llegar a un millón de empleos formales.

Esto es el resultado de la certeza que ofrece Chihuahua para los empresarios, de la seriedad de su Gobierno estatal que se preocupa y se ocupa de generar las condiciones para que las empresas estatales, nacionales e internacionales se asienten en nuestro territorio y ofrezcan empleos de calidad para beneficio de todas y todos.

Como se ve este Presupuesto, desde el punto de vista financiero ya es en sí un éxito, pero también lo es en lo social pues se enfoca en apoyar y desarrollar lo mejor de Chihuahua y de su gente y en próximas entregas, por aquí lo estaremos compartiendo.