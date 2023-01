Presupuesto Participativo, éxito en la capital 

A la capital le ha sentado más que bien el Presupuesto Participativo, tanto las autoridades como la ciudadanía han aprendido año con año más sobre este instrumento y el desarrollo del mismo.

El pasado domingo se vivió una jornada de votación histórica en la que participaron más de 50 mil personas, que si bien no representa ni el 10% de la población actual de la capital, ha sido el mayor número de personas que participan desde que se implementó este instrumento. El Presupuesto Participativo en la capital sin duda ha llegado para quedarse y año con año mejorarse, los cambios en la comunidad son palpables en un corto plazo y las personas se involucran en la resolución de problemáticas que nos afectan a todos y todas.

Para este ejercicio se validaron más de 330 proyectos para ser votados durante la jornada, se instalaron 70 casillas a lo largo de todo el municipio y no hubo mayores incidentes durante el ejercicio.

No cabe duda que cuando existe voluntad por parte de las administraciones los instrumentos de participación ciudadana funcionan, hemos pasado de frases pronunciadas por nuestros representantes, tales como “a la ciudadanía no le interesa participar”, “las personas no participan por que no quieren” a poder entender y observar los beneficios de la apertura de canales para que la participación ciudadana pueda ocurrir.

Todo es perfectible y en materia de participación ciudadana, la innovación y constante actualización de los instrumentos conforme a las experiencias vividas año con año debe ser una constante.

La capital es un caso de éxito y un ejemplo en materia de presupuestos participativos, tanto en el estado, cómo en el país. No obstante, debemos recordar que tenemos 14 instrumentos de participación que las administraciones públicas deben promover y fortalecer, cada año son más personas interesadas en estas herramientas, y entre más personas participen más y mejores serán las propuestas que se presenten.

En contraste, en el estado aún queda largo camino por recorrer, tan sólo para 2022 sólo 11 municipios se encontraban implementando este mecanismo y destinando los recursos que por ley corresponde al desarrollo del Presupuesto Participativo, ¿Será de plano que a los otros municipios no les importa estar incumpliendo la ley?, ¿No hay nadie que les de un jalón de orejas?, ¿No saben que existen los instrumentos de participación ciudadana?, pues bien, nuestra chamba como ciudadanía y desde cada trinchera es exigir que esto se cumpla, promover las buenas experiencias y señalar las áreas de oportunidad.

Para terminar, les invito a conocer los resultados a detalle de esta jornada de Presupuesto Participativo en la capital, hay proyectos novedosos que benefician a miles de chihuahuenses a lo largo de todo el municipio.

Las bondades de la participación ciudadana son interminables, sin ella, la democracia es mera simulación.

