Prevención y atención digna a la salud: Nuestra prioridad

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social (Organización Mundial de la Salud).





Hace dos años y seis meses, gracias al apoyo y confianza de todas y todos ustedes, asumimos la honrosa responsabilidad de representar a los más de 52,000 agremiados de nuestra querida y combativa Sección 8 del SNTE.

Desde nuestra campaña, establecimos y nos comprometimos a luchar férreamente por la defensa de los derechos de las y los Trabajadores de la Educación, por ello, dentro de nuestros primeros días en funciones como Comité Ejecutivo Seccional, estructuramos un plan de trabajo integral, siendo un eje rector de nuestra gestión sindical, la seguridad social.

Con base en esa premisa, abundamos en un profundo diagnóstico de los 2 Hospitales Generales, 3 Clínicas Hospitales, 3 Clínicas de Medicina Familiar, 10 Unidades de Medicina Familiar y 28 Consultorios de Atención Familiar (Puestos Periféricos), desde su infraestructura, equipamiento, insumos y hasta el trato que recibe la derechohabiencia, fueron algunos de los muchos aspectos que abarcamos, siempre en coordinación con las autoridades de salud, pues nuestro único propósito es que existan las mejores condiciones en favor de los más de 340 mil derechohabientes del ISSSTE en el Estado de Chihuahua.

Precisamente, el día de ayer, se cumplen 8 meses que en unidad culminamos una manifestación que duró 3 días en las afueras de la Oficina de Representación Estatal del ISSSTE, como parte de dicha manifestación se establecieron importantes acuerdos en favor de toda la derechohabiencia, ante ello, quiero aprovechar este canal de amena comunicación entre ustedes y un servidor para expresarles que, si bien hemos tenido fundamentales avances, aún no se alcanzan todos los objetivos. Reconocemos los esfuerzos y avances que el ISSSTE ha tenido en el trato hacia los pacientes, abastecimiento de medicamentos, implementación de nuevas salas como la de hemodinamia, entre otros.

No obstante, en el norte de la República nos caracterizamos por ser “tercos”, pues con el mismo compromiso desde el primer día, seguiremos impulsando toda gestión necesaria para mejorar el servicio médico que ofrece el ISSSTE, así mismo, quiero que ustedes sean los primeros en saber a través de este medio que hemos dado un paso más hacia la construcción de un nuevo hospital en nuestra entidad, solo resta el Programa Anual de Disposición de Bienes Inmuebles 2025 (PADBI) asigne el correspondiente presupuesto para su edificación, no hay duda que las y los derechohabientes de Chihuahua no solamente lo merecen, sino que además, es apremiante avanzar en ello, pues los actuales nosocomios tienen casi 60 años de antigüedad y se construyeron para atender a una población de 18 mil derechohabientes, hoy en día por mucho esta rebasa la capacidad.

Amigas y amigos, les reitero, la seguridad social es nuestra prioridad.





Licenciado en Contaduría. Secretario General de la Sección 8 del SNTE.

eduardozendejassnte8@gmail.com