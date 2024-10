Prevención y lucha: Octubre Rosa y el cáncer de mama

El 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, nos recuerda que esta enfermedad no distingue entre edades, clases sociales o creencias, y que la prevención es nuestra mejor herramienta. Como mujer y diputada comprometida con la salud pública, reconozco la importancia de redoblar esfuerzos para garantizar acceso equitativo a diagnósticos tempranos y tratamientos eficaces.

Cada año, miles de mujeres en México reciben esta devastadora noticia, pero lo más alarmante es que muchas veces el diagnóstico llega tarde debido a la falta de acceso a servicios médicos y campañas de concientización. Esto no es solo una cuestión de salud, sino de justicia social. En un país donde el 70% de las muertes por cáncer de mama ocurren en mujeres que no lograron detectarlo a tiempo, la lucha no es solo contra la enfermedad, sino contra la desigualdad.

Por ello, es importante se priorice la detección temprana, especialmente en comunidades rurales y marginadas, donde el acceso a mamografías es limitado o inexistente. Esta tarea es de vital importancia para combatir la brecha de atención entre quienes pueden pagar por estudios preventivos y quienes dependen del sistema de salud público.

La lucha contra el cáncer de mama debe estar en la agenda de todos los actores políticos y no podemos permitir que los avances que hemos logrado se estanquen por falta de voluntad o recursos. Proteger la vida de las mujeres mexicanas es una obligación del Estado, y seguiremos trabajando para que esta causa sea una prioridad legislativa.

Sin embargo, a pesar de los avances médicos, muchas mujeres siguen enfrentándose a barreras para obtener un diagnóstico oportuno. Desde la falta de centros especializados en las zonas rurales, hasta la ausencia de campañas de concientización masivas, el reto es enorme. Como representantes públicas, nuestra tarea es no solo visibilizar este problema, sino actuar desde la legislación y la gestión para garantizar que ninguna mujer quede sin acceso a atención médica de calidad. Es fundamental que las mujeres reciban la información necesaria para realizarse autoexploraciones y acudir a chequeos regulares.

En este día, no sólo honramos a quienes han enfrentado esta enfermedad con valentía, sino que reafirmamos nuestro compromiso con todas aquellas que hoy necesitan del respaldo de un sistema de salud fuerte y solidario. La detección temprana salva vidas; trabajemos unidos para que ninguna mujer en México quede fuera de esa oportunidad.